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Alföldi Róbert

Kitálalt Alföldi Róbert: ezért távozott A legjobb ajánlatból

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Alföldi Róbert megszólalt arról, miért nem tért vissza az RTL műtárgyakkal foglalkozó műsorába, A legjobb ajánlat második évadába. A színész-rendező közölte, hogy az első évadot fontos szakmai és emberi tapasztalatként élte meg, ám a folytatásban már nem kívánt részt venni, miután a csatorna úgy döntött, más irányba viszi a műsort.
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Alföldi RóberttávozásRTL

Alföldi Róbert pontot tett a találgatások végére, és elárulta, miért nem tért vissza A legjobb ajánlat című RTL-műsorba, amelynek első évadában még állandó résztvevő volt. A csatorna műtárgyakkal foglalkozó műsora a színész-rendező nélkül tért vissza az új évaddal. Alföldi a Facebook-oldalán fedte fel a döntés okát: legfőbb érve, hogy a csatorna úgy határozott, más irányba viszi a műsort.

Alföldi Róbert pontot tett a találgatások végére.
Alföldi Róbert pontot tett a találgatások végére Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ezért nem lesz látható többet Alföldi Róbert A legjobb ajánlatban

A Legjobb ajánlat első évadának forgatása fontos emberi és szakmai élmény volt számomra. Nagyon sokat tanultam. Örültem és büszke voltam, hogy részese lehettem. Én a felkérés elfogadásánál nagyon konkrét szakmai irányra és nagyon konkrét szakmai csapatra mondtam igent. A csatorna úgy döntött, hogy más irányba viszi a műsort. Ezért én a további folytatásban nem kívántam részt venni. Az új műsornak kívánok nagyon sok sikert és jó munkát

 - közölte közösségi média bejegyzésében.


 

 

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