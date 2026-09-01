Kitálalt Alföldi Róbert: ezért távozott A legjobb ajánlatból

A Legjobb ajánlat első évadának forgatása fontos emberi és szakmai élmény volt számomra. Nagyon sokat tanultam. Örültem és büszke voltam, hogy részese lehettem. Én a felkérés elfogadásánál nagyon konkrét szakmai irányra és nagyon konkrét szakmai csapatra mondtam igent. A csatorna úgy döntött, hogy más irányba viszi a műsort. Ezért én a további folytatásban nem kívántam részt venni. Az új műsornak kívánok nagyon sok sikert és jó munkát