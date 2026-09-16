Véget ért a szerelem: 9 év házasság után válik a sztárpár

A 40 éves színésznő, Amanda Seyfried, és az 50 éves Thomas Sadoski kedden jelentette be a szakítását. Bár házasságuk véget ér, hangsúlyozták, hogy továbbra is számíthatnak egymásra.

Amanda Seyfried válik. Fotó: GARETH CATTERMOLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szakított Amanda Seyfried

„Már egy ideje külön élünk, és bebizonyosodott, hogy ez volt a helyes lépés számunkra és a családunk számára. Örökre ott leszünk egymásnak – és ez jó” – fogalmaztak közös nyilatkozatukban.

Amanda Seyfried és Thomas Sadoski 2015-ben ismerkedett meg, amikor együtt szerepeltek a The Way We Get By című Off-Broadway-darabban. Hónapokkal később a The Last Word forgatásán találkoztak újra, majd 2016 márciusában egymásba szerettek.

Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult: még abban az évben eljegyezték egymást, 2017 márciusában pedig titokban összeházasodtak. Sadoski később elárulta, hogy egy anyakönyvvezetővel vidékre utaztak, és kizárólag kettesben mondták ki az igent.

Első gyermekük, Nina néhány nappal az esküvő után született meg, fiuk, Thomas Jr. pedig 2020 szeptemberében érkezett. A pár az évek során igyekezett távol tartani magánéletét a nyilvánosságtól, és egy New York állam északi részén található farmon nevelte gyermekeit.

Korábban mindketten szeretettel beszéltek kapcsolatukról. Sadoski egyszer úgy fogalmazott, hogy Amanda az az ember, akit a világon a legjobban szeret, csodál és tisztel, a színésznő pedig 2023-ban a jin és jang párosához hasonlította házasságukat.

A közleményből nem derült ki, pontosan mikor váltak külön, illetve megindították-e már a hivatalos válási eljárást.