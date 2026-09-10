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Ambrus Attila

„Tudom, hol hibáztam” – Megtörte a csendet a Viszkis, kiderült az igazság a válásáról

20 perce
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Bár a karrierje szárnyal, a magánéletében padlóra került a Viszkis. A TV2 Aktívban vallott drámai válásáról Ambrus Attila.
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Ambrus AttilaválásTV2házasság

Teljesen felfordult Ambrus Attila élete az elmúlt hónapokban, az egykori bankrabló ugyanis súlyos magánéleti válsággal kénytelen szembenézni. Bár a karrierje terén akár az amerikai álom kapujába is megérkezhet, miközben a tengerentúlon már a hollywoodi filmadaptációját előkészítő producerekkel tárgyal, a magánéletében a legmélyebb pontra került. Nemrég végleg tönkrement a házassága, a felesége elköltözött tőle, így a jól ismert keramikusnak szinte a semmiből, közel a hatvanhoz kell teljesen új életet építenie, miközben minden erejével azon van, hogy a gyermekeit megóvja a nehézségektől.

Ambrus Attila először beszélt a válásáról.
Ambrus Attila házassága tönkrement, de elszánt a jövőre nézve (Fotó: Origo)

Ambrus Attila válása után először nyilatkozott a kamerák előtt

A TV2 Aktív című műsorában kamerák elé álló Ambrus Attila elismerte, hogy a különválás óriási csapást jelent számára. A magánéleti fordulatokról és a családi helyzetről nyíltan beszélt:

Amint különváltunk, a feleségem visszaköltözött Bajára. Rendszeresen járok le a gyerekekhez, próbálom a magam módján segíteni, illetve ugye minél több időt töltsek a gyerekekkel, elkezdtem egy másik életet, úgymond építkezni

– nyilatkozta. A válás tényét és a veszteséget nem próbálja szépíteni, vállalja a saját felelősségét a történetben: „Mindenféleképpen kudarc. Újra kell kezdenem az életemet, és azért lassan 60 éves vagyok, tehát nem egyszerű. Párszor már újra kellett kezdenem” – vallotta be Ambrus, hozzátéve, hogy a hibák keresése helyett a továbblépésre koncentrál: „Nem visszafele kell nézni és visszafele mutogatni, hanem előre kell menni. Én azt gondolom, hogy én tudom, hogy hol hibáztam, és próbálom ezt valamilyen szinten feldolgozni.”

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Arra törekszik, hogy a gyerekei ne érezzenek ebből semmit

A munkájába temetkező egykori hokis elmondta, hogy a gyermekei érdekei a legfontosabbak számára ebben a fájó időszakban: „Itt arra kell törekedjek, hogy a gyerekek úgymond a lehető legkevesebbet sérüljenek” – fogalmazott a TV2 képernyőjén. Bár a jövő még bizonytalan számára, a bizalmát nem veszítette el teljesen: „Bízom benne, hogy egyszer majd rám talál a szerelem. Kétségkívül nagyon sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a múltamat ebből a szempontból lezárjam. Most ott tartok, hogy keresem önmagamat és keresem azt a helyzetet, hogy meg tudjam oldani az életemet.

 

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