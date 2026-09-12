Exkluzív interjú Ambrus Attilával, a Viszkis rablóval: „Háromszor lőttem rá, mégis megbocsátott...”

Ambrus Attila márkát épített fel a múltjára (Fotó: Facebook)

Ambrus Attila: „Soha nem élek vissza azzal, hogy hírhedt vagyok”

Origo: Azt mondtad nemrég, hogy egyelőre nem szeretnél új kapcsolatot. De ha most eléd lépne az a nő, aki pontosan ért téged, félnél őt őszintén szeretni? Vagy egyenesen elengednéd?

A.A.: Nem akarok közhelyeket pufogtatni, de az a nő szerintem még nem született meg, aki engem meg tudna érteni.

Nekem sajnos problémám van a bizalommal. Olyan szinten sérült ember vagyok, hogy embertelenül sok időre van szükségem ahhoz, hogy valakit őszintén közel engedjek magamhoz.

És hát lássuk be, alulról karcolom a hatvanat! Ergo, időmilliomos éppen nem vagyok. Szóval nem tudom, milyen nőnek is kéne lennie annak, aki mellett újra megengedném magamnak, hogy kikapcsoljam a racionalitás érzékemet és beengedjem oda, ahol már csak egyedül ő lehetne, vagyis a legbelső, bizalmi körbe.

Origo: Nem félsz attól, hogy egyedül leszel idős korodban?

A.A.: Ó, dehogynem! Ráadáséul a jelek szerint ez is a racionalitás. De mégis mit kéne tennem?

Számító opportunistaként kezdjek el arra játszani, hogy a kripli éveimre kerítsek magam mellé valakit, aki segít, ha lesántulok?

Nem ez az ember vagyok…

Origo: Szintén magad mondtad, hogy dolgozol a túlpörgéseiden, a hiperaktivitásodon és az itallal is újra vannak gondjaid. Mi az, amitől nehezebben tudsz megszabadulni? Ezek közül valamelyik, vagy inkább a Viszkis rabló éned máig rád vetülő árnyékától?

A.A.: A helyzet az, és akkor kezdem a piával, hogy én egy, sosem titkoltan, hogy hedonista ember vagyok. Ha egy nap végére minden tervezett feladatomat és nem tervezett nehézségemet sikerül megoldanom, megjutalmazom magam egy, kettő, de néha akár öt felessel is. A szakemberek szerint ez valamiféle önjutalmazás és igazuk is van. A gond az, ha néhanapján nem tudok mértéket tartani… Tudom, hogy ez nem helyes, de én egész életemben hajlítgattam a szabályokat és a normákat, és ez igaz a piára is.

A Viszkis jelzőtől nem tudok és talán nem is karok megszabadulni. Nyilván elbújhatnék, mint valami remete, de az is a történethez tartozik, hogy éppen a múltam az, amit úgy tudok kötni a jelenemhez, hogy abból profitálni tudok.

Amikor whisky kóstolásokat vagy éppen bűnügyi sétákat tartok, akkor a múltamat használom fel. Tulajdonképpen egy márkanév lettem és ha már így alakult, hát nem lököm el magamtól a kínálkozó lehetőségeket. Ugyanakkor fontos, hogy soha nem élek vissza azzal, hogy hírhedt vagyok. Soha, egyetlen újságírót nem hívtam fel azzal, hogy írjon rólam, de te ezt pontosan tudod… Ahogyan tévéknél sem kilincseltem soha, hogy bekerüljek valamilyen műsorba. Nem akarok sok lenni, de az is tény, hogy bizonyos marketing nélkül nem működik a rendszer.

Ambrus Attila még ma is kedveli az italt, amiről a becenevét kapta (Fotó: Facebook)

„Én nem tehetem meg azt, hogy hibázzak”

Origo: A börtönben leérettségiztél, szakmát és diplomát is szereztél. A szabadulásod után pedig keramikusként kezdtél el visszailleszkedni a társadalomba. Mikor érezted először, hogy akár össze is jöhet az úgynevezett normális élet?

A.A.: Emlékszem, egy azóta már nagyon jó barátommá vált fickó vett tőlem egy flaskát nyolcvanezer forintért, majd felajánlottuk a mentőszolgálat gyermekmentő részlegének. Ez a pasas ezután meghívott Péteribe a bornapokra, és két óra leforgása alatt kiárultam ötszázezer forintos értékű kerámiát.

Na akkor éreztem először a szabadulásom után, hogy megérkeztem, és a jövőben jórészt csak ezzel szeretnék foglalkozni.

Persze azt is tudtam, hogy rengeteg munka vár rám, de úgy tűnt és tűnik azóta is, hogy a kerámiákból el tudom tartani magam és természetesen el tudtam tartani a családomat is.

Origo: A Viszkis története egy sikertörténet, vagy csak egy fickó meséje, aki fiatalon nagyon elrontott valamit és később egy életen át igyekezett kiegyenlíteni a számlát?

A.A.: Az utolsó gondolat amit mondtál, tulajdonképpen tükrözi az egész életemet. Nekem háromszor annyit kellett és kell bizonyítanom ma is, mint valakinek, aki nem hibázott akkorákat, mint én. És ez, tulajdonképpen érthető és rendben is van így. Nem állítom, hogy folyamatosan vezekelek, de én nem tehetem meg azt, hogy hibázzak. Ha egyszer is elrontok valamit, azonnal vissza is kapom, hogy: Lám, lám lám...Ezért is döntöttem úgy, hogy transzparensen élem az életem. Mondok egy példát is.

Úgy nyolc-tíz évvel ezelőtt elvették a jogosítványomat Szegeden, mert egy felessel többet ittam a kelleténél és az akkori 0.25-ös szabálysértési határértéknél többet, 0.41-et fújtam a szondába.

Mindössze háromszáz métert akartam megtenni a szállásig, de nem jött össze. Persze rendőrök szelfiket kértek, majd másnap reggel az újságok címlapján kötött ki a történet. De olyan is volt, hogy eltöltöttem egy közös éjszakát egy hölggyel, akiről később kiderült, hogy újságíró volt és csak azért engedett közel magához, hogy megírja a sztoriját.

Ambrus Attila, vagyis a Viszkis rabló az Ázsia Expressz forgatásán, a bíróságon és móka közben (Fotó: Irtó András/Facebook/A viszkis rabló balladája - Szökésben)

„Egyet tudok biztosan, hogy ezt a mintát én nem akarom továbbvinni”

Origo: Nyilatkoztad, hogy a Búbánatvölgyéből, ahol élsz, már nem szeretnél elköltözni, sőt az a kívánságod, hogy a hamvaidat is ott szórják majd szét. Mi köt ennyire ehhez a helyhez? Az otthon érzése? A gyermekeidhez kapcsolható emlékeid? Vagy a tudat, hogy ez lett az a hely, ahonnan végre nem kell menekülnöd?

A.A.: Ez így mind együtt… A gyermekeim ide születtek, bár egy éve az édesanyjukkal együtt Bajára költöztek, ahová rendszeresen járok, hogy időt tölthessek velük. Sikerült azt is elérnem, hogy az elmúlt egy évben már kétszer is jártak nálam, ami nagy dolog, még ha csak felügyelet mellett történhet az ilyen láthatás. Ha Baján vagyok, szobát bérlek egy panzióban és úgy tudunk együtt lenni.

Ugyanakkor én a Búbánatvölgyében megtaláltam a lelki békémet is. Ez a hely picit hasonlít a gyermekkorom színterére, vagyis Csíksomlyó környékére.

Én a hegyek szerelmese vagyok… És igen, pont velem szemben van a Róka-szikla, ahol valaki majd elszórja a hamvaimat, ha letelik a szabott időm.

Origo: Ha már szóba kerültek a gyermekeid, adja magát a kérdés. Mit mondasz majd nekik, ha egy napon megkérdezik, ki is az a Viszkis rabló?

A.A.: Erre azt tudom mondani, hogy ha én és az édesanyjuk következetesen neveljük őket, és szeretetben, békében nőnek fel úgy, hogy igyekszünk nekik mindent megadni, tehát hiteles szülő tudok maradni a szemükben, akkor nem lesz probléma. Az én kezemben egyetlen eszköz van, az pedig az idő. Vagyis mindegy, hogy most neked mit mondok.

Ha tíz év múlva, harmóniában fogok élni a gyerekeimmel, akkor tudni fogom, hogy jó úton jártam, legalább velük.

Az a baj, hogy előttem semmilyen szülői minta nem állt. Az én gyermekkorom leginkább egy spártai, túlélőtáborra hasonlított. Egyet tudok biztosan, hogy ezt a mintát én nem akarom továbbvinni. Nyílt kártyákkal játszom, akkor is ha a gyermekeimről van szó és akkor is, ha a életemről, a hibáimról vagy a vívódásaimról van szó.