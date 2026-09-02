Ambrus Attila háza még mindig eladó! Így él válása óta a Viszkis

Korábban a Bors kiderítette, hogy a szétköltözés már tavaly augusztusban, tehát már több mint egy éve megtörtént. Csupán a ház miatt derült ez ki a sajtó számára, ami után a Viszkis is úgy nyilatkozott, hogy felesége már Baján él a gyerkőcökkel, ő pedig minden erejével azon dolgozik, hogy eladja házukat. Most arról számolt be Ambrus Attila, hogy még mindig nem sikerült értékesíteni az ingatlant, annak ellenére, hogy komolyan levitte értékét.

Ambrus Attila felesége, Réka már egy éve elköltözött, aminek oka, a Viszkis elmondása szerint, saját természete volt (Fotó: Balogh Zoltán)

Ambrus Attila nem csak a ház eladásával küzd jelenleg

Van érdeklődő, csak egy baj van ezzel a dologgal: nagyon megállt most minden a vállalkozásoknál, éttermeknél, könyvkiadásnál is. Én napi szinten érzékelem a gazdaság helyzetét: most fele annyi árut tudok eladni, mint tavaly

– nyilatkozta a Viszkis.

Azonban nem esett kétségbe a korábbi elítélt és már most eltervezte, hogy szeretné újrakezdeni életét. „Már elkezdtem az építkezést itt, a közelben, tulajdonképpen én Búbánatvölgyből már nem akarok elmenni. Van itt egy rókaszikla, ahova fel szoktam menni, felviszek egy üveg bort, és szokom a helyet, mivel megkértem a hozzátartozóimat, hogy itt szórják el a hamvaimat. A túloldalon van egy gyümölcsösünk, oda szeretnék majd költözni, miután felépítek egy könnyűszerkezetes házat. Már elkezdtünk végezni néhány teendőt: a csatornázást, a villanyt, a három fázist bekötöttük, szóval haladnánk, de amíg nem tudom eladni ezt a házat, addig lehetetlen továbblépni, mert építkezni ma piszok drága” – mondta Ambrus Attila.

Ambrus Attila válása után már az új kezdetet tervezgeti (Fotó: MW)

Ambrus Attila ősszel sem fog unatkozni

Jött egy új megkeresés egy cégtől, amely – a filmnek is köszönhetően – képregénysorozatot készítene rólam. Ők látnak ebben perspektívát... legutoljára Ganxstának és a Hooligansnek csináltak ilyet. Most a csokoládét megint elkezdem majd forgalmazni, hiszen nyáron annak nem volt szezonja. Holnap megyünk forgatni a Budai Várba, ahol bűnügyi sétákat tartunk, illetve a veszprémi várbörtönben is tartok idegenvezetést. Tele vagyok őszre is programokkal: whiskyestekkel, csapatépítőkkel

– jegyezte meg a Viszkis.