Egykori utcazenész nyerte az America’s Got Talentet, a 16 éves lány a fináléban a Linkin Parkkal zúzott - videó

Pár hónap alatt a közönség egyik kedvencévé vált a 16 éves Nene Royal, aki most egészen a csúcsig jutott: megnyerte az America’s Got Talent 21. évadát. A thai énekes-gitáros 1 millió dolláros (átszámítva csaknem 322 millió forintos) fődíjat és egy Las Vegas-i fellépési lehetőséget is kapott – olvasható a Billboard oldalán.

Az America’s Got Talent 21. évadának fináléjában Nene Royal, KSI, Howie Mandel, Sofia Vergara, Mel B és Terry Crews.

Fotó: NBC Universal/Getty Images

Néhány perc alatt belopta magát a nézők szívébe Nene Royal, amikor júliusban a The Cranberries Zombie című slágerének feldolgozásával lépett színpadra az America's Got Talentben. A produkció után a közönség állva tapsolt, a zsűri pedig négy igennel juttatta tovább a fiatal tehetséget.

Nene azóta sem lassított. A következő fordulóban a Soundgarden Black Hole Sun című klasszikusát adta elő, és erőteljes éneklésével, valamint energikus gitárjátékával ismét lenyűgözte a zsűrit.

A produkció után Mel B, a Spice Girls egykori tagja megnyomta az úgynevezett aranygombot (Live Golden Buzzert), amellyel Nene automatikusan a szeptember 22-i élő döntőbe került, így nem kellett részt vennie az elődöntőben.

Mint arról a nyáron beszámoltunk, a korábban utcazenészként fellépő, phuketi tinédzser édesapjával együtt utazott az Egyesült Államokba, hogy valóra váltsa az álmát.

Ezúttal nem a zsűri, hanem az amerikai nézők döntöttek

A fináléban már nem volt elég a zsűrit lenyűgözni: a győzelemről az amerikai közönség szavazatai döntöttek.

Nene Royal végül megnyerte az America’s Got Talent 21. évadát, az eredményt pedig a szeptember 23-án sugárzott kétórás eredményhirdető műsorban jelentették be.

A 16 éves énekesnő ezzel nemcsak a műsor győztese lett,

hanem 1 millió dolláros fődíjat is nyert, emellett egy Las Vegas-i élő show kiemelt fellépője is lesz.

A fináléban több ismert előadó is színpadra lépett, köztük Josh Groban, Lele Pons és Steve Aoki. A Linkin Park pedig Nene Royallal közösen adta elő The Emptiness Machine című dalát.