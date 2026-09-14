Ma lenne 43 éves Amy Winehouse! Ritkán látott képek a tragikus sorsú énekesnőről – Galéria

A hatszoros Grammy-díjas énekesnőre mindenki úgy emlékszik, mint egy problémás életet élő, ám sikerekben gazdag előadóra. Már gyerekkora sem volt zökkenőmentes, mivel mindössze 9 éves volt, amikor édesapja elhagyta őket egy másik nő miatt. Amy Winehouse ezt soha nem tudta teljesen feldolgozni és mindig is dühös maradt édesapjára emiatt. Ennek ellenére a zene egy jó megoldás volt arra, hogy kiénekelje fájdalmát és ezzel vezesse le a feszültséget.

Amy Winehouse karrierje amilyen gyorsan indult, olyan gyorsan ért véget (Fotó: Northfoto)

Amy Winehouse karrierje rövid, ám sikeres volt

2003-ban jelent meg az első lemeze Frank címmel, melyet Mercury-díjra jelöltek. Azonban az igazi sikert a második albuma: a Back to Black hozta meg számára. 2007-ben elnyerte a legjobb női előadónak járó díjat is, amivel beírta magát a zenetörténelem könyvébe.

A hatalmas sikerek azonban rossz irányba vitték, mivel nem tudta feldolgozni az óriási figyelmet. Folyamatos harcokat vívott a drogokkal és az alkohollal, melyet csak egy rövid időre tudott letenni, amikor egy szigetre utazott. Azonban amint visszatért Londonba, azonnal visszaszippantotta a nagyvárosi élet és újra a szerekhez nyúlt.

Amy Winehouse soha nem tagadta, hogy drogproblémákkal küzd (Fotó: Profimedia-Reddot)

Amy Winehouse halála lesújtotta a rajongókat

2011 júliusában véletlen alkoholmérgezésben hunyt el az énekesnő, akit egy hotelszobában talált meg a testőre. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni Amy életét, így ő is csatlakozott a híres „27-esek klubjához”. Azok kerülnek be ebbe a tragikus társaságba, akik pontosan 27 évesen vesztették életüket.

Amy Winehouse mellett Kurt Cobain és Jimmy Hendrix is tagja ennek a klubnak. Az előadók közül elég sokan pont ebben az életévben vesztik el életüket, így egy legendává vált a zeneiparban a 27 éves kor. Azonban Amy Winehouse halála így is sokkoló volt, mivel a sok drog és alkohol használat ellenére elég sok rajongó bízott abban, hogy egyszer jó útra tér az énekesnő és a zenékre fog koncentrálni. Nem így történt...