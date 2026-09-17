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mellrák

Anastacia 58 éves lett: kétszer nevetett a halál szemébe

28 perce
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I'm Outtta Love, One day in your life, Paid my dues... Ha ebből a három dalcímről nem ugrik be Anastacia neve, arra két magyarázat lehetséges. Vagy nem vagy földi halandó, vagy… Te vagy az, Lajos?
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mellrákVilágsztárAnastaciaszületésnapgaléria

Kezdjük ezt a szülinapos, világsztáros képgalériát azzal, hogy elárulom, ki az a Lajos és hogy kerül bele az amerikai világsztárról szóló cikkünkbe? Nyilván, hiszen kakukktojásként virít ez a név a leadben (cikk felvezető-a szerk.). Lajos a szerkesztőségi padtársam és mint olyan filmes szakemberként teljesít szolgálatot az Origónál. Nos, Lajos csendben, inkább csak maga elé motyogva kérdezte, ki is a hölgy, akiről éppen összedobom ezt a kis köszöntőt. Nekem, mint (sajnos) korelnöknek, felszaladt a szemöldököm és gyorsan megmutattam neki Anastacia fent már említett slágereit. Hátha…  Lajosnak így sem volt ismerős az énekesnő, de ígéretet tett rá, hogy pótolja a tátongó zenei űrt, ami a popzenei ismereteiben tátong.

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Anastacia 2003-ban, karrierje csúcsán nézett szembe először a halállal

Amíg Lajos művelődik, térjünk is rá az ünnepeltre, vagyis Anastacia Lyn Newkirkre, aki későn, 30 éves korában rúgta be a világsikerhez vezető ajtót, de akkor páros lábbal. 2000-ben jelent meg az I'm Outta Love című slágere, ami azonnal a világsztárok sorába emelte az érces hangú énekesnőt. Anastacia története ugyanakkor nem „csupán” a slágereiről, de a túlélésről is szól. 2003-ban, karrierje csúcsán derült ki, hogy mellrákja van. A diagnózis váratlanul érte, ráadásul egy olyan időszakban, amikor éppen a világ meghódításán dolgozott. Egy megelőzőnek szánt mellkisebbítő műtét előtti mammográfia során fedezték fel nála a halálos kort. Az énekesnő azonban nem engedte, hogy a betegség határozza meg az életét. Végig dolgozott, írt és zenélt, miközben megpróbált megbirkózni azzal a helyzettel, amely egyik pillanatról a másikra teljesen átírta a terveit. Később arról is beszélt, hogy a humor és az élet szeretete sokat segített neki a legnehezebb időszakokban.

Egy komplett albumot szentelt a rákkal folytatott harcának

Anastacia végül felépült, azonban tíz évvel később újra sötét fordulatot vett az élete. 2013-ban ismét mellrákot diagnosztizáltak nála. Ekkor már pontosan tudta, milyen harc vár rá, és meghozott egy rendkívül nehéz döntést: kettős masztektómián esett át. Saját bevallása szerint ez az időszak fizikailag és lelkileg is komoly próbatételt jelentett számára, de a műtét után úgy érezte, másodszor is visszakapta az életét. A betegséggel való küzdelmei később a zenéjében is visszaköszöntek. Hatodik stúdióalbumának a Resurrection, vagyis „feltámadás” címet adta. A cím aligha lehetett volna beszédesebb, hiszen az album minden dala az újrakezdésről szólt. A ma 58 éves Anastacia továbbra is színpadon áll, énekel és turnézik. Az egykori popikonból pedig időközben olyan előadó lett, akinek a hangja mellett a története is része a védjegyének. Anastacia esetében a „túlélő” nem egy szomorú címke. Sokkal inkább utal arra a nőre, aki újra és újra képes volt felépíteni önmagát.

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Galéria: 58 éves lett Anastacia, így nézett ki a pályája kezdetén
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Anastacia énekesnő köszönetet mond a közönségnek, miután átvette az év nemzetközi felfedezettjének járó díjat 2000. november 17-én, a lille-i Zénithben.

 

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