Andrew Garfield titkos Instagram-fiókjáról vallott: le sem tudja tenni telefonját

Andrew Garfieldnak nincsenek nyilvános közösségi média fiókjai, de ez nem akadályozza meg abban, hogy telefonfüggő legyen.

Telefonfüggő lett Andrew Garfield. Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / ANADOLU

Legújabb filmjei ellenére is a technológia csapdájába esett Andrew Garfield

A Némaság sztárja elárulta, hogy van egy titkos Instagram-fiókja.

Én is pont ugyanolyan függő vagyok, mint bárki más. Sokkoló látni a képernyőidő-értesítéseimet. Olyan, mintha azokat az órákat a semmire pazaroltam volna el

- mondta a színész.

Garfield azt is elmondta, hogy különösen a furcsa kerámiák és a sok japán kézműves tartalom vonzza a platformon.

Ez őszintén dühítő, mert nincs akkora kontrollunk ezek felett az impulzusok felett, amennyi kellene, és ez szándékosan így van. Elég sötét dolog, ha belegondol az ember.

A Tick, Tick… ​​Boom! sztárja azt kívánja, bárcsak megszabadulhatna telefonfüggőségétől. „Azt hiszem, mindannyiunkban megvolt már az a késztetés, hogy összetörjük a telefonunkat, vagy bedobjuk az erdőbe, vagy a tengerbe, mert tudjuk, hogy valamilyen módon elveszi tőlünk az életünket” - tette hozzá.

Nem vagyok jobb senkinél. Nekem azt mondták - és magam is így tapasztalom -, hogy ha a másik szobában hagyod a telefonod, az már fél siker. Amint bekerül a szobába, gyakorlatilag véged van.

Garfield legújabb, A varázslatos titokfa című projektje egy olyan családot mutat be, amelynek kütyüfüggő gyermekei egy fantasy kalandba csöppennek. Bár a film a digitális függőség témáját járja körül, a színész elárulta, hogy a forgatáson nem tiltották be a mobiltelefonok használatát.

Nem tiltottuk be őket, de igazából nem is volt rá szükség. A filmmel nem az volt a célunk, hogy elítéljük a technológiát. Nem akartuk azt mondani, hogy minden technológia gonosz és rossz. Egyszerűen csak egy egészségesebb kapcsolatot szerettünk volna kialakítani vele.

A csodálatos Pókember sztárja elárulta, hogy a forgatáson az a szemlélet uralkodott, hogy nem kell betiltani a dolgokat, csupán nem szabad hagyni, hogy azok beszippantsák az embereket.

A színész egy másik, technológiával kapcsolatos, hamarosan megjelenő projektben is szerepel, az Artificial című filmben Sam Altmant, az OpenAI vezérigazgatóját alkotja.

Kifejezetten foglalkoztat a kérdés: hogyan élhetünk egyensúlyban most, amikor ezek a csodálatos új technológiák rengeteg lehetőséget adnak és sokkal kényelmesebbé teszik az életünket, miközben talán belső feszültséget is szítanak azáltal, hogy eltávolítanak minket a valódi önmagunktól

- elmélkedett a Today műsorban nemrég.