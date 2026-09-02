Könnyes búcsút vett Ariana Grande, a rajongók csak találgatják, mikor tér vissza

Ariana Grande a koncert alatt több alkalommal is elérzékenyült, különösen a One Last Time című szám előadásakor. A dal a 2017-es manchesteri terrortámadás túlélőinek egyik fontos himnuszává vált.

Ariana Grande, énekesnő. (Photo by Chris DELMAS / AFP)

Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

Megrázó búcsút vett Ariana Grande

„London, most szükségem lesz a segítségetekre” – mondta Grande, miközben letérdelt a közönség elé.

Az énekesnő már korábban bejelentette, hogy egy időre visszavonul a nyilvánosságtól. A rajongók hónapok óta azt találgatták, vajon mi állhat a döntés mögött, sokan az egészségügyi állapota miatt aggódnak.

Grande a negatív visszhang miatt visszalépett a Sunday in the Park with George című londoni színházi produkciótól is, amelyben Wicked-beli kollégájával, Jonathan Bailey-vel szerepelt volna. Bailey kedden szintén kiszállt az előadásból.

A londoni koncerten Grande nem látszott, hogy rossz állapotban lenne, bár egy lábsérülés miatt le kellett mondania a megszokott magas sarkú cipőkről.

Helyettük térdig érő, platformos csizmákban lépett színpadra. Ennek ellenére végig energikusan táncolt és mozgott a színpadon.

A Nowhere, Nobody közben ugyan egy pillanatra elcsuklott a hangja, de gyorsan összeszedte magát, és folytatta a koncertet. A show végén meghatottan mondott köszönetet a közönségnek.

Ez volt életem egyik legszebb és legkülönlegesebb élménye. Mindig dédelgetni fogom ezt az időszakot

– mondta.

Grande már a turné előtt is úgy beszélt a koncertsorozatról, mint egy korszak lezárásáról. A jövőben inkább színészi karrierjére szeretne koncentrálni, különösen a Wicked Oscar-jelölést hozó szerepe után.

Az énekesnő a turné alatt többször is reagált az egészségével kapcsolatos találgatásokra. Korábban azt mondta, hogy a szünetet nem kényszerből, hanem tudatos döntésként hozta meg.

A londoni koncert végén Grande a megszokott módon egy heveder segítségével emelkedett a magasba, majd eltűnt az O2 arénájának mennyezete felé. A rajongók most azt találgatják, vajon mikor láthatják újra színpadon.