„Meg voltam róla győződve, hogy hamarosan elvisz a TEK” – Aurelio őszinte vallomása sötét múltjáról

Mint ismert, Aurelio 2022. február 17-én vonult börtönbe, miután másodfokon 3 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte őt a bíróság emberrablás és egy korábbi kábítószeres ügy miatt. Aurelio a rácsok mögött tudta meg, hogy édesapa lett, első útja a kislányához vezetett a szabadulásakor. A reality sztár a börtönévek után értékelte át tetteit, amit most a TV2 Aktív kameráinak részletezett.

A Nagy Duettben is nagy sikert arató Aurelio garázdaság és kábítószer birtoklás miatt lett elítélve (Fotó: Szabolcs László)

Aurelio őszinte vallomása a kábítószerről

Aurelio olyan következményekkel nézett szembe egykor, amiket senkinek nem ajánl kipróbálni, annak ellenére, hogy elmondása szerint a tudatmódosító szerek hatása alatt az ember azt érezheti, hogy ő a ‘legnagyobb király’.

Kokain, hó, hópihe... Nagyon sok neve van az átoknak

– kezdte, majd egyből ki is tért a kábítószer szörnyű mellékhatásaira.