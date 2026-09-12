„Meg voltam róla győződve, hogy hamarosan elvisz a TEK” – Aurelio őszinte vallomása sötét múltjáról

Mint ismert, Aurelio 2022. február 17-én vonult börtönbe, miután másodfokon 3 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte őt a bíróság emberrablás és egy korábbi kábítószeres ügy miatt. Aurelio a rácsok mögött tudta meg, hogy édesapa lett, első útja a kislányához vezetett a szabadulásakor. A reality sztár a börtönévek után értékelte át tetteit, amit most a TV2 Aktív kameráinak részletezett.
Aurelio őszinte vallomása a kábítószerről
Aurelio olyan következményekkel nézett szembe egykor, amiket senkinek nem ajánl kipróbálni, annak ellenére, hogy elmondása szerint a tudatmódosító szerek hatása alatt az ember azt érezheti, hogy ő a ‘legnagyobb király’.
Kokain, hó, hópihe... Nagyon sok neve van az átoknak
– kezdte, majd egyből ki is tért a kábítószer szörnyű mellékhatásaira.
Paranoia a legdurvább, amit csak el lehet képzelni. Szilveszterkor konkrétan egy fán töltöttem két órát, mert meg voltam róla győződve, hogy hamarosan elvisz a TEK.
Aurelio az interjú alatt azt is elmondta, hogy bizony az ember szexuális élete is megváltozik ilyenkor: „Libidó a béka segge alatt. Akkor sincs kedved b*szni, ha eléd rakják életed nőjét” – jelentette ki, de ez még nem volt minden.
A másik, ami biológiailag fog veled történni, hogy az orrodat tönkreteszed. Egy komolyabb éjszaka után úgy fogod fújni 2-3 napig, mint hogy ha influenzás lennél. Egy idő után pedig elkezded elpusztítani az orrsövényedet. Nekem már nincs orrsövényem
Végezetül pedig határozott kijelentést, vagy inkább figyelmeztetést fogalmazott meg. „A kokain nem játék. Ha azt hiszed, hogy uralod, akkor tévedsz! Senki nem olyan erős, én se voltam! A legszomorúbb, hogy el is kezdesz hazudozni. Mert, ha normális párod van, akkor otthon ezt tiltják. Éppen ezért nem fogja tolerálni, és akár el is hagyhat!”
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.