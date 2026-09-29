Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ayala

Aradi Tibor jelentette be: elhunyt a népszerű humorista, Ayala

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Életének 70. évében hunyt el Illés István. Ayala amellett, hogy humorista volt, rendőrként is szolgált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ayalaillés istvángyász

Életének 70. évében elhunyt Ayala, azaz Illés István humorista, előadóművész. A szomorú hírt kollégája, Aradi Tibor tudatta egy bejegyzésben.

Életének 70. évében elhunyt Ayala
Életének 70. évében elhunyt Ayala
Fotó: Unsplash 

Ayala halála Aradi Tibort is megrendítette

Ayala rendőr őrnagyként és humoristaként tevékenykedett. A közönség leginkább az 1990-es években alapított Ayala és Brindisi humorpáros tagjaként ismerte meg, ahol Geri Gáborral adtak elő szórakoztató műsorokat.

"Hofin nőttem fel, Markos Nádas volt a következő etalon, majd az 1990-es humorfesztivál döntősei voltak azok, akikért rajongtam és akik közül sokakkal már együtt is dolgozhattam és a barátaim lettek. Maksa Zoli, Bach Szilvi, Éles Pista, Orbán Sanyi (aki engem felfedezett) Wéber Tomi, Ayala- Brindisi duó! Ma egy elment közülük! Ő volt a Maksa Hiradó állandó rendőr századosa, hisz ő maga is rendőr volt, így nála hitelesebben senki nem játszhatta volna el ezt a szerepet. Rendőrként évtizedeken át járta az iskolákat, ahol rengeteget tett azért, hogy a fiataloknak (a maga fanyar humorát segítségül hívva) elmagyarázza, miért ne nyúljanak a drogokhoz. Le vagyok taglózva, nincsenek szavak! Nyugodj békében drága Ayala!" - írta Aradi Tibor.

Ez is érdekelhet
Ki hibázott a tragédiában? - újabb tárgyalást tartottak a Hableány-ügyben

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!