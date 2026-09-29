Aradi Tibor jelentette be: elhunyt a népszerű humorista, Ayala

Életének 70. évében elhunyt Ayala, azaz Illés István humorista, előadóművész. A szomorú hírt kollégája, Aradi Tibor tudatta egy bejegyzésben.

Életének 70. évében elhunyt Ayala

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Ayala halála Aradi Tibort is megrendítette

Ayala rendőr őrnagyként és humoristaként tevékenykedett. A közönség leginkább az 1990-es években alapított Ayala és Brindisi humorpáros tagjaként ismerte meg, ahol Geri Gáborral adtak elő szórakoztató műsorokat.

"Hofin nőttem fel, Markos Nádas volt a következő etalon, majd az 1990-es humorfesztivál döntősei voltak azok, akikért rajongtam és akik közül sokakkal már együtt is dolgozhattam és a barátaim lettek. Maksa Zoli, Bach Szilvi, Éles Pista, Orbán Sanyi (aki engem felfedezett) Wéber Tomi, Ayala- Brindisi duó! Ma egy elment közülük! Ő volt a Maksa Hiradó állandó rendőr századosa, hisz ő maga is rendőr volt, így nála hitelesebben senki nem játszhatta volna el ezt a szerepet. Rendőrként évtizedeken át járta az iskolákat, ahol rengeteget tett azért, hogy a fiataloknak (a maga fanyar humorát segítségül hívva) elmagyarázza, miért ne nyúljanak a drogokhoz. Le vagyok taglózva, nincsenek szavak! Nyugodj békében drága Ayala!" - írta Aradi Tibor.