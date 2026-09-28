Megvan, mikor indul az Ázsia Expressz 2026: ekkor láthatjuk Dél-Amerikában küzdeni a sztárokat

Mindent megtudtunk az Ázsia Expressz 2026-os évadának premierjéről: a TV2 sajtótájékoztatóján kiderült, mikor láthatják a nézők először a dél-amerikai kalandokat. Az új évadban ezúttal Brazília és Bolívia lenyűgöző, ugyanakkor embert próbáló vidékein küzdenek meg egymással a sztárpárosok.
Ekkortól indul az Ázsia Expressz a TV2 képernyőjén
A TV2 legnépszerűbb kalandrealityje idén újabb kontinensre költözött. Az Ázsia Expressz hetedik évadát Dél-Amerikában forgatták, a versenyzők pedig a megszokott komfortjukat hátrahagyva vágtak neki a kalandnak. A műsor házigazdája ezúttal is Ördög Nóra lesz, az adás pedig október 19-én indul, és a Házasság első látásra műsorát fogja váltani.
Nyolc páros vág neki a dél-amerikai kalandnak
A mezőnyben több ismert tévés arc, színész, séf, influenszer és zenész is helyet kapott. Az egyik legnagyobb visszatérő Gombos Edina, aki férjével, Alberto Costafredával vállalta a versenyt. Edina több mint egy évtizede él az Egyesült Államokban, így számára különösen érdekes lehetett, hogy ismét egy nagy magyar televíziós produkcióban szerepel.
Ott lesz a műsorban Deák Rebeka és Kabai András is, akik a Házasság első látásra után találtak egymásra, most pedig már párként próbálják ki magukat egy egészen más környezetben. A Séfek Séfe világából érkezik Tischler Petra és Vomberg Frigyes. A párosnak nem lesz ismeretlen a közös munka, ám ezúttal nem egy konyhában, hanem Dél-Amerika útjain kell helytállniuk. A mezőny szintén egyik különleges párosa Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője és 17 éves fia, Titusz. A versenyben rajtuk kívül Deutsch Anita és Csomor Csilla, Balogh Eleni és vőlegénye, Soós Dávid, Kiara Lord és Dávid Petra, valamint Sipos Tamás és Papp Ferenc is részt vesznek. Ugyan a helyszín változott, azonban a műsor alapjai nem. A párosoknak minimális erőforrásokkal kell boldogulniuk, idegenektől kell segítséget kérniük az utazáshoz és a szálláshoz, miközben különböző ügyességi, logikai és fizikai feladatokat teljesítenek.