Megvan, mikor indul az Ázsia Expressz 2026: ekkor láthatjuk Dél-Amerikában küzdeni a sztárokat

Nyolc páros vág neki a dél-amerikai kalandnak

A mezőnyben több ismert tévés arc, színész, séf, influenszer és zenész is helyet kapott. Az egyik legnagyobb visszatérő Gombos Edina, aki férjével, Alberto Costafredával vállalta a versenyt. Edina több mint egy évtizede él az Egyesült Államokban, így számára különösen érdekes lehetett, hogy ismét egy nagy magyar televíziós produkcióban szerepel.

Kiara Lord és Dávid Petra elképesztő szettekben jelentek meg a TV2 sajtótájékoztatóján (Fotó: Szabolcs László)

Ott lesz a műsorban Deák Rebeka és Kabai András is, akik a Házasság első látásra után találtak egymásra, most pedig már párként próbálják ki magukat egy egészen más környezetben. A Séfek Séfe világából érkezik Tischler Petra és Vomberg Frigyes. A párosnak nem lesz ismeretlen a közös munka, ám ezúttal nem egy konyhában, hanem Dél-Amerika útjain kell helytállniuk. A mezőny szintén egyik különleges párosa Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője és 17 éves fia, Titusz. A versenyben rajtuk kívül Deutsch Anita és Csomor Csilla, Balogh Eleni és vőlegénye, Soós Dávid, Kiara Lord és Dávid Petra, valamint Sipos Tamás és Papp Ferenc is részt vesznek. Ugyan a helyszín változott, azonban a műsor alapjai nem. A párosoknak minimális erőforrásokkal kell boldogulniuk, idegenektől kell segítséget kérniük az utazáshoz és a szálláshoz, miközben különböző ügyességi, logikai és fizikai feladatokat teljesítenek.