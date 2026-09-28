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Megvan, mikor indul az Ázsia Expressz 2026: ekkor láthatjuk Dél-Amerikában küzdeni a sztárokat

Ázsia Expressz

Megvan, mikor indul az Ázsia Expressz 2026: ekkor láthatjuk Dél-Amerikában küzdeni a sztárokat

41 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Lehullt a lepel a TV2 sajtótájékoztatóján! Most kiderült, mikor láthatják képernyőn a nézők az Ázsia Expressz legújabb évadát.
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Ázsia Expressz2026bejelentés

Mindent megtudtunk az Ázsia Expressz 2026-os évadának premierjéről: a TV2 sajtótájékoztatóján kiderült, mikor láthatják a nézők először a dél-amerikai kalandokat. Az új évadban ezúttal Brazília és Bolívia lenyűgöző, ugyanakkor embert próbáló vidékein küzdenek meg egymással a sztárpárosok.

Ördög Nóra lesz az Ázsia Expressz legújabb évadának a háziasszonya.
Az Ázsia Expressz műsorvezetője idén is Ördög Nóra lesz (Fotó: Szabolcs László)

Ekkortól indul az Ázsia Expressz a TV2 képernyőjén

A TV2 legnépszerűbb kalandrealityje idén újabb kontinensre költözött. Az Ázsia Expressz hetedik évadát Dél-Amerikában forgatták, a versenyzők pedig a megszokott komfortjukat hátrahagyva vágtak neki a kalandnak. A műsor házigazdája ezúttal is Ördög Nóra lesz, az adás pedig október 19-én indul, és a Házasság első látásra műsorát fogja váltani.

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Nyolc páros vág neki a dél-amerikai kalandnak

A mezőnyben több ismert tévés arc, színész, séf, influenszer és zenész is helyet kapott. Az egyik legnagyobb visszatérő Gombos Edina, aki férjével, Alberto Costafredával vállalta a versenyt. Edina több mint egy évtizede él az Egyesült Államokban, így számára különösen érdekes lehetett, hogy ismét egy nagy magyar televíziós produkcióban szerepel.

Kiara Lord és Dávid Petra együtt vágtak neki az Ázsia Expressz 2026-os évadának.
Kiara Lord és Dávid Petra elképesztő szettekben jelentek meg a TV2 sajtótájékoztatóján (Fotó: Szabolcs László)

Ott lesz a műsorban Deák Rebeka és Kabai András is, akik a Házasság első látásra után találtak egymásra, most pedig már párként próbálják ki magukat egy egészen más környezetben. A Séfek Séfe világából érkezik Tischler Petra és Vomberg Frigyes. A párosnak nem lesz ismeretlen a közös munka, ám ezúttal nem egy konyhában, hanem Dél-Amerika útjain kell helytállniuk. A mezőny szintén egyik különleges párosa Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője és 17 éves fia, Titusz. A versenyben rajtuk kívül Deutsch Anita és Csomor Csilla, Balogh Eleni és vőlegénye, Soós Dávid, Kiara Lord és Dávid Petra, valamint Sipos Tamás és Papp Ferenc is részt vesznek. Ugyan a helyszín változott, azonban a műsor alapjai nem. A párosoknak minimális erőforrásokkal kell boldogulniuk, idegenektől kell segítséget kérniük az utazáshoz és a szálláshoz, miközben különböző ügyességi, logikai és fizikai feladatokat teljesítenek.

@origo_hu

Demcsák Zsuzsa visszaemlékezett az Ázsia Expresszre! Demcsák Zsuzsa Kandász Andreával vágott bele az Ázsia Expresszbe még 2019-ben. Zsuzsa most felidézte, hogy milyen megpróbáltatásokkal járt a műsor. #origo #demcsákzsuzsa #ázsiaexpressz #beszámoló #verseny

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