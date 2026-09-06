„41 évesen mégis egyedül állok a világban” – Drámai vallomást tett a HEL szereplője: súlyos oka van, miért nincs még gyereke

Páli Judit sokak számára ismerős lehetett már a Házasság első látásra képernyőre kerülése előtt is. A TV2 üdvöskéje korábban A Kiképzés című sport-realityben bizonyította felejthetetlen kitartását, ám ott egy súlyos sérülés hirtelen kettétörte a szereplését. A párkereső műsorban sem alakultak eddig könnyedén a dolgok körülötte: a show történetében először fordult elő, hogy egy menyasszony a kamerák előtt, közvetlenül az oltárnál kosarazza ki a vőlegényét. Judit határozott nemet mondott Lőrincz Jánosnak, ám a drámai fordulatok sora ezzel még nem ért véget. Ján nemrégiben újra felkereste őt, és a jelek szerint Judit kész adni egy második esélyt, hogy a férfi tettekkel bizonyíthassa érettségét és elköteleződését.

A Házasság első látásra sztárja őszintén vallott az Origónak a múltjáról (Fotó: Facebook)

A Házasság első látásra szereplője 40 évesen lépett ki egy kapcsolatból

Juci most mélyrehatóan mesélt arról, miért vállalta a nyilvánosságot, és miként látja saját párkeresési küzdelmeit: „A Kiképzésben a sportérték ragadott meg, ott a tiszta fizikai állóképesség és a szívós erőnlét döntött. Ebben a műsorban viszont az ember legintimebb magánéletét kellett a legszélesebb nyilvánosság elé tárnia. A barátnőm bátorítására értem el arra a pontra, hogy feltettem magamban a kérdést: mit veszíthetek? ” – emlékezett vissza Judit. A határozott oltári döntés hátterében korábbi csalódásai és a felszínes kapcsolatoktól való félelme állnak. Úgy érzi, az elmúlt évek tapasztalatai rámutattak: rosszul választott, vagy olyan partnerrel próbált közös jövőt építeni, aki mentálisan teljesen készületlen volt arra az életútra, amelyre ő vágyott.

Távolról sem csupán arról van szó, hogy kétségbeesetten gyermeket szeretnék egy férfitól. Negyvenévesen egy olyan kapcsolatnak vetettem véget, amelyben a párom ugyan nagyszerű ember volt, és a jövőre vonatkozó céljaink is egybeestek, de hiányzott az a mély, megkérdőjelezhetetlen érzelmi kötelék, amely nélkül nem tudtam elképzelni a közös családalapítást

– fejtette ki őszintén.