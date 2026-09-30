Bagdy Emőke megrázó vallomása: „Meredek, hogy kimondom, de olyan módon lépek át a másik valóságba, hogy megölelem a fiam”

Bagdy Emőke fia, Császár Zsolt 2023 októberében halt meg az Egyesült Államokban. Az ügyben a bíróság idén vádalku keretében hozott ítéletet: a gyilkosság elkövetője bűnösnek vallotta magát, és 17 év börtönt kapott. Az eljárás tárgyalás nélkül zárult le, miközben több kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt. A tragédia után Bagdy Emőke többször beszélt a veszteségről és arról, hogyan próbál együtt élni a gyásszal. Ezúttal pedig egy interjú keretében a megbékélésről vallott.

Bagdy Emőke fia: Császár Zsolt 2023-ban hunyt el gyilkosság következtében (Fotó: Nagy Lajos)

Bagdy Emőke: „Én élettel, halállal jóban vagyok egyaránt”

A Palikék Világa podcastben azt kérdezték tőle, mi az, ami a megbékélést adja számára az életben. Bagdy Emőke erre egészen személyes választ adott, és arról beszélt, hogy fia elvesztése a halálhoz való viszonyát is megváltoztatta.

Én élettel, halállal jóban vagyok egyaránt. És ezt hálás szívvel köszönöm a fiamnak, hogy a halállal való kapcsolatom teljesen békés. Most ezt meredek, hogy kimondom, de olyan módon lépek át a másik valóságba, hogy megölelem a fiam, és ott vár engem

– fogalmazott Emőke, akinek szavai szerint családjában mindig is fontos szerepet kapott az a hit, hogy a létezés nem ér véget a földi élettel. Ezt követően azt is elárulta, hogy saját életének lezárására is tudatosan felkészült.