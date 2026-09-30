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Bagdy Emőke

Bagdy Emőke megrázó vallomása: „Meredek, hogy kimondom, de olyan módon lépek át a másik valóságba, hogy megölelem a fiam”

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A klinikai szakpszichológus megrendítően fogalmazott arról, hogyan gondol a saját halálára. Bagdy Emőke azt is elárulta, hogy már életében igyekezett mindent elrendezni.
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Bagdy EmőkeŐszinte vallomásPalikék világahalál

Bagdy Emőke fia, Császár Zsolt 2023 októberében halt meg az Egyesült Államokban. Az ügyben a bíróság idén vádalku keretében hozott ítéletet: a gyilkosság elkövetője bűnösnek vallotta magát, és 17 év börtönt kapott. Az eljárás tárgyalás nélkül zárult le, miközben több kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt. A tragédia után Bagdy Emőke többször beszélt a veszteségről és arról, hogyan próbál együtt élni a gyásszal. Ezúttal pedig egy interjú keretében a megbékélésről vallott.

Bagdy Emőke őszintén vallott fia haláláról.
Bagdy Emőke fia: Császár Zsolt 2023-ban hunyt el gyilkosság következtében (Fotó: Nagy Lajos)

Bagdy Emőke: „Én élettel, halállal jóban vagyok egyaránt”

A Palikék Világa podcastben azt kérdezték tőle, mi az, ami a megbékélést adja számára az életben. Bagdy Emőke erre egészen személyes választ adott, és arról beszélt, hogy fia elvesztése a halálhoz való viszonyát is megváltoztatta.

Én élettel, halállal jóban vagyok egyaránt. És ezt hálás szívvel köszönöm a fiamnak, hogy a halállal való kapcsolatom teljesen békés. Most ezt meredek, hogy kimondom, de olyan módon lépek át a másik valóságba, hogy megölelem a fiam, és ott vár engem

– fogalmazott Emőke, akinek szavai szerint családjában mindig is fontos szerepet kapott az a hit, hogy a létezés nem ér véget a földi élettel. Ezt követően azt is elárulta, hogy saját életének lezárására is tudatosan felkészült.

Bagdy Emőke már életében elrendezett mindent, ha hátra hagyja majd a földi létet.
Prof. Dr. Bagdy Emőke, Prima Primissima díjas klinikai szakpszichológus (Fotó: Havran Zoltán)
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Ma még itt vagyok, de lehet, hogy holnap a halálhírem megy szét a világban. De én nagy megegyezésben vagyok ezzel kapcsolatban is a gyermekemmel, aki elfogadta, hogy én hogyan szeretnék elköszönni a világtól

– nyilatkozta, majd arról beszélt, hogy már az anyagi és személyes ügyeit is igyekezett rendezni: „Én ezt elrendeztem, mindenemet szétosztottam már, átírattam, én teljesen rendben vagyok. Rendet csináltam, hogy ha elmentem, akkor ne legyen senkinek gondja, hogy az én dolgaimmal foglalkozzon” – jelentette ki boldog mosollyal az arcán. A szakpszichológus számára a fájdalmas veszteség így nemcsak a gyász feldolgozását jelentette, hanem saját életének és halálának újragondolását is. Elmondottai alapján pedig ma már úgy tekint a halálra, mint amelytől nem retteg, hanem amelynek gondolatával békében tud együtt élni.

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