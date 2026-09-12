50 hollywoodi film és egy komolyabb sérülés után megvan az Emmy-díj: Balázséknál tálalt ki a magyar világsztár

Egészen Los Angelesig repült a híre annak a magyar kaszkadőrnek, aki elképesztő szakmai bravúrt hajtott végre a filmvilág legfelsőbb ligájában. Tóth Gyula a Rádió 1-en, a Balázsék című reggeli műsorban mesélt arról a neves elismerésről, amelyet csapatával zsebelt be a televíziós szakma csúcseseményén. A rangos Emmy-díjátadón a legnagyobb streamingóriások saját gyártású produkcióit utasították maguk mögé egy olyan lenyűgöző csatajelenettel, amely a Trónok harca univerzumában játszódó, A Hét Királyság lovagja című szériában látható.

Tóth Gyula, az Emmy-díjas kaszkadőr bepillantást nyújtott a kulisszák mögé a Balázsékban (Fotó: AFP)

Balázsék az AI veszélyeiről kérdezték az Emmy-díjas Tóth Gyulát

A díjnyertes négyperces akciójelenet egy ízig-vérig klasszikus, középkori összecsapás sárral és kőkemény küzdelemmel: „Ez nem jellemző, projekttől függ, mennyi felkészülési időt kapunk, de erre a jelenetre közel másfél hónapot készültünk elő” – mesélte Gyula, majd hozzáfűzte: „A rendező instrukciói alapján elkészítünk egy elővizualizációt a koreográfiáról és a kamerabeállításokról. Ezt mutatjuk be a producereknek, és addig gyúrjuk, amíg el nem fogadják. Van, amikor azt mondják, hogy ez túl akciós, vegyünk vissza, vagy alakítsuk úgy, hogy a színész is meg tudja csinálni.” A felvétel varázsa abban rejlik, hogy szinte minden hús-vér valóság benne: „Ennek a kilencvenöt százaléka meg is történt a valóságban. Ami CGI volt, az maga a köd, meg a tömeg duplikációja” – árulta el. Tóth Gyula egyébként egyáltalán nem tart az AI térhódításától, úgy véli, ahogy annak idején a CGI-t is túlélték a kaszkadőrök, az emberi jelenlétet most sem pótolhatja semmi. Ezt a veszélyes hivatást ráadásul szerencsésen csinálja, hiszen ötven produkcióval a háta mögött a legnagyobb sérülése mindössze egy térdficam volt.