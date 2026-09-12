50 hollywoodi film és egy komolyabb sérülés után megvan az Emmy-díj: Balázséknál tálalt ki a magyar világsztár

Egészen Los Angelesig repült a híre annak a magyar kaszkadőrnek, aki elképesztő szakmai bravúrt hajtott végre a filmvilág legfelsőbb ligájában. Tóth Gyula a Rádió 1-en, a Balázsék című reggeli műsorban mesélt arról a neves elismerésről, amelyet csapatával zsebelt be a televíziós szakma csúcseseményén. A rangos Emmy-díjátadón a legnagyobb streamingóriások saját gyártású produkcióit utasították maguk mögé egy olyan lenyűgöző csatajelenettel, amely a Trónok harca univerzumában játszódó, A Hét Királyság lovagja című szériában látható.
Balázsék az AI veszélyeiről kérdezték az Emmy-díjas Tóth Gyulát
A díjnyertes négyperces akciójelenet egy ízig-vérig klasszikus, középkori összecsapás sárral és kőkemény küzdelemmel: „Ez nem jellemző, projekttől függ, mennyi felkészülési időt kapunk, de erre a jelenetre közel másfél hónapot készültünk elő” – mesélte Gyula, majd hozzáfűzte: „A rendező instrukciói alapján elkészítünk egy elővizualizációt a koreográfiáról és a kamerabeállításokról. Ezt mutatjuk be a producereknek, és addig gyúrjuk, amíg el nem fogadják. Van, amikor azt mondják, hogy ez túl akciós, vegyünk vissza, vagy alakítsuk úgy, hogy a színész is meg tudja csinálni.” A felvétel varázsa abban rejlik, hogy szinte minden hús-vér valóság benne: „Ennek a kilencvenöt százaléka meg is történt a valóságban. Ami CGI volt, az maga a köd, meg a tömeg duplikációja” – árulta el. Tóth Gyula egyébként egyáltalán nem tart az AI térhódításától, úgy véli, ahogy annak idején a CGI-t is túlélték a kaszkadőrök, az emberi jelenlétet most sem pótolhatja semmi. Ezt a veszélyes hivatást ráadásul szerencsésen csinálja, hiszen ötven produkcióval a háta mögött a legnagyobb sérülése mindössze egy térdficam volt.
Adam Driver dublőre is volt
„A legnehezebb az egésznek a nyersességét visszaadni. Az, hogy a néző elhiggye, ez tényleg megtörténik. Nagyon sokszor jól sikerül maga a felvétel, de nincsen mögötte lelki töltet” – magyarázta a szakember. A beszélgetés során Gyula azt is elárulta, mennyire tiszteli a szakma legnagyobbjait, köztük Tom Cruise-t. Megemlítette, hogy van olyan elképesztő akciójelenet, amit a világsztár másfél évig készített elő – például, amikor egy motorral ugrat le a hegyszirtről a semmibe, majd bázisugró ejtőernyővel ér földet. A magyar kaszkadőr gyalogos specialistaként olyan gigászi franchise-okban bizonyított már, mint a Marvel-filmek vagy a Star Wars, ahol Adam Driver dublőre volt.
A húszas éveimben voltam, el sem tudtam volna képzelni, hogy valaha ebben a franchise-ban dolgozni fogok. Aztán egyszer csak jött a telefonhívás a castingra
– emlékezett vissza. Bár félszáz produkció áll mögötte, a legbüszkébb a most díjazott jelenetére: „Hogyha egyet kell kiemelnem, akkor talán ez a mostani. Pont amiatt, mert megkaptuk azt a kreatív szabadságot, ami szerintem minden egyes projektben tök jó lenne.”