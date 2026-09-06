Gyomorforgató jelenetek a Megasztárban: így alázta meg a zsűrit a hírhedt internetes trash-figura

Valóságos pokol szabadult el a Megasztár legutóbbi válogatóján, amikor a stúdióba lépett a hazai internetes trash-szcéna egyik legmeghökkentőbb és legízléstelenebb alakja, Bartos Cs. István. A korábban nyers húsok, cigarettacsikkek és egyéb gyomorforgató dolgok megevésével hírhedtté vált férfi a Cretinsek nevű formációjával érkezett, ám éneklés helyett olyan káoszt és botrányt okozott, amire még nem volt példa a tehetségkutató történetében.

Bartos Cs. István a Megasztárban

Bartos már a belépésekor gúnyt űzött a műsorból, amikor kijelentette, hogy „történelmi pillanat”, hogy ő egy „kapitalista televízióban” szerepelhet. Az igazi, megdöbbentő támadás azonban csak ezután következett: a banda egy flakonban bűzös, megromlott gyümölcsökből álló, cukros-élesztős cefrét rakott le a pultra, és azzal kezdte el provokálni a mentorokat - írta a Borsonline.

Bartos Cs. István miatt menekültek a magyar sztárok a stúdióból

A stúdiót azonnal elárasztotta az orrfacsaró bűz, a helyzetet látva pedig Ördög Nóra a háttérből azonnal és határozottan óva intette a zsűrit: „Azt ne kóstoljátok meg, gyerekek, mert ott vége a forgatásnak!” A gyomorforgató provokációt a mentorok nem voltak hajlandóak elviselni: T. Danny közölte, hogy erre nem kíváncsi, és azonnal kiviharzott a stúdióból, őt pedig szorosan követte a rosszulléttel küzdő Herceg Erika és Puskás-Dallos Bogi is. Egyedül Marics Peti maradt a pultnál, aki már az adás elején látta, hova süllyed a színvonal, és megjegyezte: visszatért a „zenés Mónika-show”.

A megfogyatkozott zsűri előtt a formáció végül előadott egy elképesztően alpári, mentális betegségekkel és pszichiátriai kezelésekkel gúnyolódó dalt, amelynek trágár szövege abszolút nem képernyőre való.

Plágiumvád és fizikai fenyegetés

A botrány ezzel még nem ért véget. A produkció közben a zenekar egyik tagja, egy Janesco nevű férfi pofátlanul megvádolta a stúdióba visszatérő T. Dannyt, hogy ellopta, azaz plagizálta az ő dalát. A rágalom teljesen kiütötte a biztosítékot a fiatal énekesnél, aki az adás után kamerák előtt, dühösen reagált a minősíthetetlen provokációra:

„Ha kimegyünk és odajönnek képet kérni, tuti, hogy leütöm őket!”

A felháborító és gyomorforgató jelenetek után egyértelmű, hogy a tehetségtelen, botrányhős trash-figuráknak nincs helyük a képernyőn, és a Megasztár történetének egyik legbizarrabb, legfelháborítóbb támadását kellett átélniük a műsor sztárjainak.