Öt éve halt meg Belmondo: így készültek a legendás akciójelenetei – Galéria

Öt éve, 2021. szeptember 6-án halt meg Jean-Paul Belmondo, de a francia film egyik legnagyobb legendájának neve máig egyet jelent a vakmerőséggel. Bébel nem csupán eljátszotta az akcióhőst: sokszor valóban ő vállalta a legveszélyesebb mutatványokat is. Mozgó metró tetején kapaszkodott, helikopterről lógott, sőt egy repülőgép tetejére is felugrott – mindezt jóval azelőtt, hogy a digitális trükkök biztonságossá tették volna Hollywood legőrültebb jeleneteit.
Jean-Paul Belmondo filmjeiben maga játszotta a veszélyes jeleneteket
Halálának ötödik évfordulóján ismét reflektorfénybe került a színész. A CNEWS szeptember 4-én mutatta be Hommage à Belmondo, 5 ans déjà című dokumentumfilmjét, amely ritka archív felvételekkel és azok visszaemlékezéseivel idézi fel az embert a legendás mosoly és a hajmeresztő kaszkadőrmutatványok mögött.
Talán Belmondo legismertebb és legveszélyesebb jelenete az 1975-ös Félelem a város felett című filmhez köthető. A Henri Verneuil által rendezett krimiben a színész egy párizsi metró szerelvényének tetején üldözi ellenfelét, méghozzá nem stúdióban, hanem valódi körülmények között. A jelenet forgatása heteket vett igénybe, és éjszakánként, a metró lezárása után dolgoztak rajta. Belmondo a Bir-Hakeim hídon haladó szerelvény tetején hajtotta végre a mutatványt, miközben a rendező és a stáb minden részletet igyekezett előre kiszámítani. A sebességet a hanghatásokkal később még gyorsabbnak érzékeltették, de maga a jelenet így is elképesztően kockázatos volt. A forgatás során Belmondo meg is sérült, mégis folytatta a munkát. A színésznek ráadásul arra is ügyelnie kellett, hogy pontosan hol helyezkedik el a kocsi tetején: egy rossz mozdulat vagy rossz helyre kerülő végtag végzetes következményekkel járhatott volna. Ugyanebben a filmben egy másik legendás jelenet is készült: Belmondo karakterét egy helikopterről eresztették le, hogy azután egy épület ablakán keresztül jusson be a lakásba.
A forgatás azonban korántsem ment zökkenőmentesen. A szél, a biztonsági előírások és az épület körüli körülmények miatt a jelenetet végül több részletben kellett felvenni. Belmondo valóban lógott a helikopter alatt, ám a teljes akciót technikai okokból különböző helyszíneken rögzítették, majd a filmben vágták össze egyetlen lélegzetelállító jelenetté.
Jean-Paul Belmondo nem ismert lehetetlent
Belmondo számára azonban nem ez volt a legőrültebb filmes pillanat.
Az 1977-es Az állat forgatásán egy olyan mutatványt vállalt, amelyet később maga is pályája egyik legnagyobb élményeként emlegetett: egy helikopterről lelógó létráról kellett egy repülőgép tetejére jutnia.
Három évvel később, a Szabadlábon Velencében című filmben ismét a magasba emelkedett, amikor Velence felett, egy helikopterről lelógó létrán kapaszkodva menekült üldözői elől. A légi jelenetek különösen jól illettek Belmondo filmes imázsához: a nézők pontosan azért szerették, mert tudták, hogy a vásznon látható veszélyes mutatványok jelentős részét nem egy ismeretlen kaszkadőr végzi helyette.
Belmondo nem véletlenül vált generációk akcióhősévé. Számára a kaszkadőrmutatvány nem pusztán látványos filmes trükk volt, hanem a szórakoztatás része. Egykor maga is arról beszélt, hogy a nézőknek akart örömet szerezni ezekkel a jelenetekkel, és frusztrálónak érezte volna, ha más végzi el helyette a legizgalmasabb pillanatokat. Öt évvel a halála után pedig talán éppen ezek a képsorok bizonyítják a legjobban, miért maradt Jean-Paul Belmondo örök legenda. Miközben a mozi világa azóta gyökeresen megváltozott, egy dolog biztos: Bébel valóban a saját életét is kockára tette azért, hogy a nézőknek elálljon a lélegzetük.