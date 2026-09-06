Öt éve halt meg Belmondo: így készültek a legendás akciójelenetei – Galéria

Öt éve, 2021. szeptember 6-án halt meg Jean-Paul Belmondo, de a francia film egyik legnagyobb legendájának neve máig egyet jelent a vakmerőséggel. Bébel nem csupán eljátszotta az akcióhőst: sokszor valóban ő vállalta a legveszélyesebb mutatványokat is. Mozgó metró tetején kapaszkodott, helikopterről lógott, sőt egy repülőgép tetejére is felugrott – mindezt jóval azelőtt, hogy a digitális trükkök biztonságossá tették volna Hollywood legőrültebb jeleneteit.

Jean-Paul Belmondo halála az egész világot megrázta, amikor 88 évesen elhunyt (Fotó: AFP)

Jean-Paul Belmondo filmjeiben maga játszotta a veszélyes jeleneteket

Halálának ötödik évfordulóján ismét reflektorfénybe került a színész. A CNEWS szeptember 4-én mutatta be Hommage à Belmondo, 5 ans déjà című dokumentumfilmjét, amely ritka archív felvételekkel és azok visszaemlékezéseivel idézi fel az embert a legendás mosoly és a hajmeresztő kaszkadőrmutatványok mögött.

Talán Belmondo legismertebb és legveszélyesebb jelenete az 1975-ös Félelem a város felett című filmhez köthető. A Henri Verneuil által rendezett krimiben a színész egy párizsi metró szerelvényének tetején üldözi ellenfelét, méghozzá nem stúdióban, hanem valódi körülmények között. A jelenet forgatása heteket vett igénybe, és éjszakánként, a metró lezárása után dolgoztak rajta. Belmondo a Bir-Hakeim hídon haladó szerelvény tetején hajtotta végre a mutatványt, miközben a rendező és a stáb minden részletet igyekezett előre kiszámítani. A sebességet a hanghatásokkal később még gyorsabbnak érzékeltették, de maga a jelenet így is elképesztően kockázatos volt. A forgatás során Belmondo meg is sérült, mégis folytatta a munkát. A színésznek ráadásul arra is ügyelnie kellett, hogy pontosan hol helyezkedik el a kocsi tetején: egy rossz mozdulat vagy rossz helyre kerülő végtag végzetes következményekkel járhatott volna. Ugyanebben a filmben egy másik legendás jelenet is készült: Belmondo karakterét egy helikopterről eresztették le, hogy azután egy épület ablakán keresztül jusson be a lakásba.