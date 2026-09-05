Majdnem mindent megmutatott Bianca Censori – alig takarta valami Kanye West feleségét

Bianca Censori ismét egy merész szettel hívta fel magára a figyelmet: apró, piros bodyja olyan keveset takart, hogy szinte borítékolható volt a kínos ruhabaleset.

Bianca Censori Fotó: JLPPA / Bestimage / 00758939

Bianca Censori egy alig takaró, piros bodyban pózolt

Az egyik merész fotón egy emojival takarta el magát

Kanye West és Bianca 2022-ben titokban házasodott össze

Korábban válásukról is felröppentek pletykák

Kanye később egy dalában utalt arra, hogy Bianca egy időre elhagyhatta

Bianca Censori alig takaró bodyban pózolt – merész fotókat mutatott Kanye West felesége

Kanye West felesége rendszeresen meghökkenti követőit merész öltözékeivel, és ezúttal sem fogta vissza magát. Legfrissebb fotóin egy sokat mutató, mindössze vékony pántokkal összetartott piros bodyban pózolt egy öltözőben. Az ausztrál építész több felvételt is megosztott feltűnő szettjéről.

Az egyik közeli fotón a ruha már nem takarta teljesen a mellét, ezért Bianca egy nagy, piros csillag emojival fedte el a mellbimbóját, hogy az Instagram ne távolítsa el a képet a platform szabályainak megsértése miatt.

Bianca Censori alig takaró bodyban pózolt – merész fotókat mutatott Kanye West felesége Fotó: Instagram

Bianca és Kanye 2022-ben, a kaliforniai Palo Altóban, a nyilvánosság kizárásával kötött házasságot. 2025 elején olyan pletykák kaptak szárnyra, hogy a pár válni készül, miután nagy port kavartak a Grammy-gála vörös szőnyegén, ahol Bianca gyakorlatilag meztelenül jelent meg – írja a Daily Star.

A válásról szóló hírek végül nem bizonyultak igaznak. A rapper ugyanakkor a BIANCA című dalában arra utalt, hogy felesége egy időre valóban elhagyhatta. A számban többek között így szól hozzá:

Bianca, csak azt akarom, hogy gyere vissza.

Kanye idén Észak-Amerika, Latin-Amerika és Európa több városában is fellépett. Úgy tűnt, Oroszországban is két koncertet ad majd, ezeket azonban később lefújták.

A rapper az elmúlt években hatalmas felháborodást váltott ki antiszemita kijelentéseivel és megnyilvánulásaival. Korábban többek között azt írta, hogy „death con 3”-at indít a zsidók ellen, nácinak nevezte magát, Heil Hitler címmel jelentetett meg egy dalt, sőt horogkeresztes pólókat is árult.