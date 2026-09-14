Kínos jelenet a Big Brotherben: műlábai nélkül tudott csak bejutni a házba a fiatal lány – videó

Felbőszítette a nézőket, hogy a Big Brother egyik versenyzőjének le kellett vennie a műlábait, hogy bejusson a házba. A brit realityműsor új évadában a 18 éves Charlotte-nak már a beköltözés pillanatában kellemetlen helyzettel kellett szembenéznie: a lépcsőnél kiderült, hogy a műlábakkal nem tud felmenni, így végül azok nélkül jutott be a házba – írja az angol Metro.

Kínos jelenettel indult a brit Big Brother új évada: a 18 éves Charlotte-nak le kellett vennie a műlábait, hogy feljusson a ház bejáratához.

Fotó: CBS Photo Archive / CBS

Háromévesen veszítette el a végtagjait

A Nagy-Britanniában futó Big Brother új évadában 16 versenyző költözött be a házba, köztük a 18 éves oxfordi diák, Charlotte, aki hároméves korában egy agyhártyagyulladás következtében veszítette el a kezeit és a lábait.

A beköltözésnél először a cipője esett le, majd amikor megpróbált felmenni a lépcsőn, Will Best műsorvezető sietett a segítségére.

A kamerák közben a már bent lévő versenyzőkre váltottak, Charlotte pedig hallhatóan azt magyarázta a műsorvezetőnek, hogyan vegye le a műlábait.

Big Brother's Charlotte hailed 'iconic' and 'brave' after live launch entrancehttps://t.co/fuwb1m06nr pic.twitter.com/P08cyhoZSf — Daily Star (@dailystar) September 14, 2026

Végül azok nélkül ment be a házba, és viccesen próbálta kezelni a helyzetet:

Lábak nélkül költöztem be a Big Brother-házba!

– kiáltotta.

A nézők azonnal nekimentek a készítőknek

Miközben a 18 éves lány jókedvűen lépett túl a kellemetlen pillanaton, a nézők a közösségi médiában felháborodtak azon, hogy szerintük a műsor készítői nem gondoskodtak megfelelően az akadálymentes bejutásról.

Többen azt kifogásolták, hogy miért nem biztosítottak rámpát vagy más megoldást, amellyel Charlotte műlábakkal is bejuthatott volna.

Egy fogyatékossággal élő néző szerint „borzalmas volt nézni” a történteket, más pedig úgy fogalmazott:

A Big Brother gyorsan castingol fogyatékossággal élő embereket, de arra már nem képes, hogy akadálymentessé tegye a ház bejáratát.

Az ITV egyelőre nem reagált a felháborodásra, miközben a csatorna honlapján azt hangsúlyozza, hogy a képernyőn és azon kívül is mindenki számára akadálymentes környezet kialakítására törekszik.

A Big Brother kapcsán egy másik korábbi szereplő története is figyelmet érdemel: Kate Lawler újabb műtéten esett át, miután megrepedt az egyik mellimplantátuma, ezért sürgősen meg kellett operálni.