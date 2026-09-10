Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország üzent Orbán Anita külügyminiszternek

énekes

Megrázó diagnózist kapott a világhírű rocksztár, le kellett mondania az összes fellépését

45 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy ritka betegségről szóló diagnózisról számolt be egy évvel ezelőtt a legendás énekes, ami miatt a fellépéseit is le kellett mondania. Az ötszörös Grammy- és Tony-díjas amerikai rockzenész, Billy Joel nemrég úgy nyilatkozott, egy olyan beavatkozáson esett át, amely segített enyhíteni a tüneteit, habár eleinte ellene volt annak, hogy megoperálják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesdiagnózisműtétBilly Joel

Tavaly májusban jelentette be Billy Joel, hogy normál nyomású vízfejűséget (hydrocephalus) diagnosztizáltak nála, ami miatt az összes koncertjét vissza kellett mondania. A 77 éves, ötszörös Grammy- és Tony-díjas amerikai rockzenész nemrég friss híreket osztott meg az állapotáról: ekkor elmondta, egy olyan beavatkozáson esett át, amely segít enyhíteni a tüneteit.

US musician Billy Joel performs during a concert at the Formula One Grand Prix at Circuit of the Americas in Austin, Texas on October 23, 2021. (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP)
Műtéten esett át Billy Joel / Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Műtéten esett át Billy Joel

A hydrocephalus esetében a termelődött agyvíz nem teljesen szívódik fel, ezért megnövekedik a koponyaüregi nyomás. Ez többnyire agyvérzés, gyulladásos folyamat vagy sérülés következtében alakul ki. Külön kategóriát képez a normális nyomású vízfejűség – Normal pressure Hydrocephalus, avagy NPH –, ami idős korban jelentkezik, és az oka nem tisztázott. A tünetek közé tartozik a fejfájás, a nyugtalanság, a hányinger, a hányás, a szemfenéki pangás. Krónikus esetben a felfelé tekintés gyengülése, NPH esetén pedig a Hakim-féle triász jellemző, ami a járás instabilitása (a páciens széttett lábakkal tud csak járni), a vizelet inkontinencia és a demencia kialakulása együttesen.

A sztárnak a diagnózist követően egy shunt, egy vékony cső beültetését javasolták a felesleges folyadék elvezetése érdekében, aki ebbe kezdetben nem ment bele, később azonban felismerte, ez a legjobb megoldás.

Azt mondtam, hogy 'Nem, azt hiszem, ezt kihagyom'. Nem akartam ezt, de aztán utánaolvastam, és rájöttem, hogy ezzel javíthatják az egyensúlyérzékemet és a memóriámat

- idézte fel Billy Joel a neurológusával folytatott beszélgetést, majd hozzátette, a műtétre időközben sor került, ennek hála pedig valóban javult a memóriája és az egyensúlyérzéke. Az énekes azt is elárulta, az orvosok úgy vélték, a hivatása - az, hogy folyamatosan hangos, dübörgő rockzenét játszik -, hozzájárulhatott a diagnózishoz.

Az orvosok azt mondták nekem, gyakorlatilag minden fellépés során egyfajta agyrázkódást kaptam, ami károsította az agyidegeimet, és minél többet játszottam, minél több koncertet adtam, annál több agysejtet veszíthettem

- tette hozzá a rocksztár, aki a tavaly kiadott közleményében már megosztotta a rajongókkal, hogy az állapotát súlyosbították az akkortájt adott fellépések. Az énekesnek fizioterápiára kellett járnia, az orvosai pedig arra kérték, hagyjon fel a koncertezéssel, amíg fel nem épül.

Billy hálás azért a kiváló ellátásért, amit kap, és teljes mértékben elkötelezett az egészsége prioritásként való kezelése iránt. Hálás a rajongók is a támogatásukért ebben az időszakban, és alig várja a napot, amikor újra színpadra léphet

 – állt a bejelentésben, mialatt az énekes bocsánatot kért a rajongóktól, amiért le kellett mondani a fellépéseit.

Őszintén sajnálom, hogy csalódást okoztam a közönségünknek, és köszönöm a megértésüket

 – mondta el Billy Joel, a The Sun beszámolója szerint.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!