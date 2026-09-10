Megrázó diagnózist kapott a világhírű rocksztár, le kellett mondania az összes fellépését

Tavaly májusban jelentette be Billy Joel, hogy normál nyomású vízfejűséget (hydrocephalus) diagnosztizáltak nála, ami miatt az összes koncertjét vissza kellett mondania. A 77 éves, ötszörös Grammy- és Tony-díjas amerikai rockzenész nemrég friss híreket osztott meg az állapotáról: ekkor elmondta, egy olyan beavatkozáson esett át, amely segít enyhíteni a tüneteit.

Műtéten esett át Billy Joel / Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Műtéten esett át Billy Joel

A sztárnak a diagnózist követően egy shunt, egy vékony cső beültetését javasolták a felesleges folyadék elvezetése érdekében, aki ebbe kezdetben nem ment bele, később azonban felismerte, ez a legjobb megoldás.

Azt mondtam, hogy 'Nem, azt hiszem, ezt kihagyom'. Nem akartam ezt, de aztán utánaolvastam, és rájöttem, hogy ezzel javíthatják az egyensúlyérzékemet és a memóriámat

- idézte fel Billy Joel a neurológusával folytatott beszélgetést, majd hozzátette, a műtétre időközben sor került, ennek hála pedig valóban javult a memóriája és az egyensúlyérzéke. Az énekes azt is elárulta, az orvosok úgy vélték, a hivatása - az, hogy folyamatosan hangos, dübörgő rockzenét játszik -, hozzájárulhatott a diagnózishoz.

Billy Joel onderging hersenoperatie na neurologische aandoening: 'Ben er nog' https://t.co/eRbnucZD4D — NU.nl (@NUnl) September 10, 2026

Az orvosok azt mondták nekem, gyakorlatilag minden fellépés során egyfajta agyrázkódást kaptam, ami károsította az agyidegeimet, és minél többet játszottam, minél több koncertet adtam, annál több agysejtet veszíthettem

- tette hozzá a rocksztár, aki a tavaly kiadott közleményében már megosztotta a rajongókkal, hogy az állapotát súlyosbították az akkortájt adott fellépések. Az énekesnek fizioterápiára kellett járnia, az orvosai pedig arra kérték, hagyjon fel a koncertezéssel, amíg fel nem épül.

Billy hálás azért a kiváló ellátásért, amit kap, és teljes mértékben elkötelezett az egészsége prioritásként való kezelése iránt. Hálás a rajongók is a támogatásukért ebben az időszakban, és alig várja a napot, amikor újra színpadra léphet

– állt a bejelentésben, mialatt az énekes bocsánatot kért a rajongóktól, amiért le kellett mondani a fellépéseit.

Őszintén sajnálom, hogy csalódást okoztam a közönségünknek, és köszönöm a megértésüket

– mondta el Billy Joel, a The Sun beszámolója szerint.