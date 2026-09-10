Megrázó diagnózist kapott a világhírű rocksztár, le kellett mondania az összes fellépését

Tavaly májusban jelentette be Billy Joel, hogy normál nyomású vízfejűséget (hydrocephalus) diagnosztizáltak nála, ami miatt az összes koncertjét vissza kellett mondania. A 77 éves, ötszörös Grammy- és Tony-díjas amerikai rockzenész nemrég friss híreket osztott meg az állapotáról: ekkor elmondta, egy olyan beavatkozáson esett át, amely segít enyhíteni a tüneteit.
Műtéten esett át Billy Joel
A sztárnak a diagnózist követően egy shunt, egy vékony cső beültetését javasolták a felesleges folyadék elvezetése érdekében, aki ebbe kezdetben nem ment bele, később azonban felismerte, ez a legjobb megoldás.
Azt mondtam, hogy 'Nem, azt hiszem, ezt kihagyom'. Nem akartam ezt, de aztán utánaolvastam, és rájöttem, hogy ezzel javíthatják az egyensúlyérzékemet és a memóriámat
- idézte fel Billy Joel a neurológusával folytatott beszélgetést, majd hozzátette, a műtétre időközben sor került, ennek hála pedig valóban javult a memóriája és az egyensúlyérzéke. Az énekes azt is elárulta, az orvosok úgy vélték, a hivatása - az, hogy folyamatosan hangos, dübörgő rockzenét játszik -, hozzájárulhatott a diagnózishoz.
Az orvosok azt mondták nekem, gyakorlatilag minden fellépés során egyfajta agyrázkódást kaptam, ami károsította az agyidegeimet, és minél többet játszottam, minél több koncertet adtam, annál több agysejtet veszíthettem
- tette hozzá a rocksztár, aki a tavaly kiadott közleményében már megosztotta a rajongókkal, hogy az állapotát súlyosbították az akkortájt adott fellépések. Az énekesnek fizioterápiára kellett járnia, az orvosai pedig arra kérték, hagyjon fel a koncertezéssel, amíg fel nem épül.
Billy hálás azért a kiváló ellátásért, amit kap, és teljes mértékben elkötelezett az egészsége prioritásként való kezelése iránt. Hálás a rajongók is a támogatásukért ebben az időszakban, és alig várja a napot, amikor újra színpadra léphet
– állt a bejelentésben, mialatt az énekes bocsánatot kért a rajongóktól, amiért le kellett mondani a fellépéseit.
Őszintén sajnálom, hogy csalódást okoztam a közönségünknek, és köszönöm a megértésüket
– mondta el Billy Joel, a The Sun beszámolója szerint.
A hydrocephalus esetében a termelődött agyvíz nem teljesen szívódik fel, ezért megnövekedik a koponyaüregi nyomás. Ez többnyire agyvérzés, gyulladásos folyamat vagy sérülés következtében alakul ki. Külön kategóriát képez a normális nyomású vízfejűség – Normal pressure Hydrocephalus, avagy NPH –, ami idős korban jelentkezik, és az oka nem tisztázott. A tünetek közé tartozik a fejfájás, a nyugtalanság, a hányinger, a hányás, a szemfenéki pangás. Krónikus esetben a felfelé tekintés gyengülése, NPH esetén pedig a Hakim-féle triász jellemző, ami a járás instabilitása (a páciens széttett lábakkal tud csak járni), a vizelet inkontinencia és a demencia kialakulása együttesen.