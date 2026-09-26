Negyven éve derült ki, hogy Bobby Ewing halála csak álom volt – ezért kellett visszahozni a Dallas kedvencét

Bobby Ewing halála 1985-ben megrázta a Dallas rajongóit. Patrick Duffy karaktere Pamela életét mentette meg, amikor egy autó elé vetette magát, majd belehalt sérüléseibe. A nézők számára Bobby és Jockey, azaz J. R. Ewing ellentéte a sorozat egyik legfontosabb része volt: Jockey gátlástalan húzásai mellett Bobby jelentette a család lelkiismeretét.

Bobby Ewing halála csak álom volt: 40 éve tért vissza a halálból

Fotó: Photo12.com - Collection Cinema

Duffy távozását azonban nem a történet kedvéért találták ki az alkotók. A színész hét év után maga döntött úgy, hogy kilép: szeretett volna más szerepekben, akár egy saját sorozat főszereplőjeként is bizonyítani. A producerek ezért véglegesen kiírták Bobbyt a történetből.

Bobby Ewing halála: a nézőknek és Jockeynak is hiányzott Bobby

A Dallas Bobby nélkül folytatódott, de Patrick Duffy visszaemlékezése szerint csökkent a nézettség, és a rajongók sem voltak elégedettek. Larry Hagman, Jockey megformálója szintén hiányolta színésztársát. A képernyőn zajló testvéri csatározások mögött a két színészt szoros barátság kötötte össze; Hagman végül személyesen győzte meg Duffyt, hogy térjen vissza.

Egyvalami még hátravolt: hogyan lehet visszahozni egy szereplőt, akinek a halálát már látták a nézők? Leonard Katzman producer merész megoldást választott. Úgy döntött, hogy a Bobby Ewing halála utáni teljes évadot Pamela álmának nyilvánítják.

A zuhanyjelenet, amely tévétörténelmet írt

Bobby visszatérése valójában 1986. május 16-án történt: az évadzáró utolsó pillanataiban Pamela kinyitotta a zuhanyzó ajtaját, és ott találta a halottnak hitt férfit. Hogy ez miként lehetséges, arra a nézők csak a nyári szünet után, 1986. szeptember 26-án kaptak választ. Ekkor derült ki, hogy Pamela álmodta Bobby halálát és az azt követő eseményeket.

A meglepetést szigorúan őrizték. Duffy szerint még Pamela alakítója, Victoria Principal sem tudta, hogy a végső változatban őt látja majd a zuhany alatt. Az alkotók más lehetséges visszatérési jeleneteket is felvettek, hogy ne szivárogjon ki a fordulat.