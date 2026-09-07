Exkluzív interjú! Bodrogi Gyula az Origónak: „Túl szép életem volt! Nem lehetséges, hogy ennek egyszer csak vége lesz...”

Az első kérdést tapogatózásnak szántam, de Bodrogi Gyula meglepett és már az első mondatával meg is adta azt a feloldozást a beszélgetésnek, amit csak a legnagyobbak tudnak, mernek megadni. A színészóriás nemcsak beengedett a falak mögé, hanem felhívott rá, hogy rúgjam be az ajtót nyugodtan, ha tudom...

Bodrogi Gyula: „Öcsi, a rendező úr téged választott ki egy színházi szerepre”

Origo: Megvan az a pillanat, ami sorsfordító módon terelte a színészet felé?

Bodrogi Gyula: Az az érdekes, hogy meg… Pedig, amikor megtörtént, még fogalmam sem volt róla, hogy akkor és ott eldőlt a sorsom. Pápán, az iskolapadban ültem, amikor az óra kellős közepén belépett a terembe egy férfi, aki hosszan sugdolózott a tanárnővel, miközben rám néztek és talán rám is mutattak. A fickó távozott, majd a tanárnő felszólított: „Öcsi, a rendező úr téged választott ki egy színházi szerepre”. Hazamentem, elújságoltam a szüleimnek a történteket, ők pedig rábólintottak a dologra.

Eljátszottam párszor azt a szerepet, de nem gondoltam, hogy egész életemben ezzel fogok foglalkozni.

Origo: Melyik volt az a döntése, ami nélkül ma nem az a Bodrogi Gyula lenne, aki?