Kiakadtak a Bon Jovi-rajongók: szerintük csúnyán lehúzták őket a méregdrága jegyekkel - videó

Méregdrága prémiumjegyet vettek, mégis ugyanonnan nézték a koncertet, mint azok, akik jóval kevesebbet fizettek. A rajongók szerint a kiemelt állóhelyes terület olyan messzire nyúlt a színpadtól, hogy teljesen értelmét vesztette a felár – írja a Rock Celebrities.
Komoly felháborodást váltott ki a Bon Jovi pénteki edinburgh-i koncertjén a Gold Circle-jegyek kialakítása. A prémiumjegyért mélyebben a zsebükbe nyúló rajongók színpadközeli helyre számítottak, ám a helyszínen nagyot csalódtak.
A Gold Circle-zónát ugyanis a játéktér csaknem felére kiterjesztették, így a prémium terület jóval hátrébb húzódott, mint amire a rajongók számítottak.
Több rajongó szerint emiatt alig volt különbség a drága prémium- és az olcsóbb általános állóhelyes jegyek között.
Nem hiszem, hogy az emberek tudták, hogy a Gold Circle ennyire hátranyúlik. Még soha nem láttam ilyet Murrayfieldben
– mondta egy koncertlátogató.
„Ez valami vicc?”
A rajongók közül többen úgy érzik, kidobott pénz volt a felár, hiszen könnyen lehet, hogy ugyanazt a kilátást kapták, mint azok, akik olcsóbb jeggyel érkeztek.
„Ha ezt előre tudom, eszem ágában sincs ennyivel többet fizetni érte, inkább a normál állóhelyet választom. Könnyen lehet, hogy végül ugyanazt látom, mint azok, akik jóval kevesebbet fizettek” – fakadt ki az egyik rajongó.
Egy másik ennél is keményebben fogalmazott:
Ez valami vicc? Az a Gold Circle a pálya felét elfoglalja.
Egy rajongó már azt is jelezte, hogy panaszt tesz a Ticketmasternél, ha beigazolódik, hogy a jegyeket félrevezető módon értékesítették.
A Bon Jovi augusztus 28-án lépett színpadra a telt házas Murrayfield stadionban, ahol a koncert előtt az utolsó jegyekre is hatalmas volt a kereslet.
A helyszínt üzemeltető Scottish Rugby közvetlenül a koncert előtt még újabb belépőket is piacra dobott.
Korábban azt is megírtuk, hogy váratlanul ért véget a Bon Jovi New York-i bulija. A banda legendás énekese, Jon Bon Jovi a koncert közben jelentette be a közönségnek, hogy egészségi állapota miatt nem tudja folytatni a fellépést.
Bon Jovi távozik az edinburgh-i Balmoral Hotelből a koncertet követően, 2026. augusztus 29-én:
A Gold Circle-jegy egy koncerten kiemelt prémium állóhelyet jelent, amely elvileg jobb, színpadhoz közelebbi elhelyezkedést biztosít, mint a hagyományos állóhelyes jegy. A Gold Circle-területet általában külön választják a többi állóhelytől, és a belépő ezért drágább.