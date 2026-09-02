Kiakadtak a Bon Jovi-rajongók: szerintük csúnyán lehúzták őket a méregdrága jegyekkel - videó

Méregdrága prémiumjegyet vettek, mégis ugyanonnan nézték a koncertet, mint azok, akik jóval kevesebbet fizettek. A rajongók szerint a kiemelt állóhelyes terület olyan messzire nyúlt a színpadtól, hogy teljesen értelmét vesztette a felár – írja a Rock Celebrities.

Bon Jovi fellépése a Murrayfield Stadionban 2026. augusztus 28-án, Edinburgh-ban, Skóciában.

Fotó: Roberto Ricciuti / Getty Images

Komoly felháborodást váltott ki a Bon Jovi pénteki edinburgh-i koncertjén a Gold Circle-jegyek kialakítása. A prémiumjegyért mélyebben a zsebükbe nyúló rajongók színpadközeli helyre számítottak, ám a helyszínen nagyot csalódtak.

A Gold Circle-zónát ugyanis a játéktér csaknem felére kiterjesztették, így a prémium terület jóval hátrébb húzódott, mint amire a rajongók számítottak.

Több rajongó szerint emiatt alig volt különbség a drága prémium- és az olcsóbb általános állóhelyes jegyek között.

Nem hiszem, hogy az emberek tudták, hogy a Gold Circle ennyire hátranyúlik. Még soha nem láttam ilyet Murrayfieldben

– mondta egy koncertlátogató.

„Ez valami vicc?”

A rajongók közül többen úgy érzik, kidobott pénz volt a felár, hiszen könnyen lehet, hogy ugyanazt a kilátást kapták, mint azok, akik olcsóbb jeggyel érkeztek.

„Ha ezt előre tudom, eszem ágában sincs ennyivel többet fizetni érte, inkább a normál állóhelyet választom. Könnyen lehet, hogy végül ugyanazt látom, mint azok, akik jóval kevesebbet fizettek” – fakadt ki az egyik rajongó.

Egy másik ennél is keményebben fogalmazott:

Ez valami vicc? Az a Gold Circle a pálya felét elfoglalja.

Egy rajongó már azt is jelezte, hogy panaszt tesz a Ticketmasternél, ha beigazolódik, hogy a jegyeket félrevezető módon értékesítették.

A Bon Jovi augusztus 28-án lépett színpadra a telt házas Murrayfield stadionban, ahol a koncert előtt az utolsó jegyekre is hatalmas volt a kereslet.

A helyszínt üzemeltető Scottish Rugby közvetlenül a koncert előtt még újabb belépőket is piacra dobott.

Korábban azt is megírtuk, hogy váratlanul ért véget a Bon Jovi New York-i bulija. A banda legendás énekese, Jon Bon Jovi a koncert közben jelentette be a közönségnek, hogy egészségi állapota miatt nem tudja folytatni a fellépést.

Bon Jovi távozik az edinburgh-i Balmoral Hotelből a koncertet követően, 2026. augusztus 29-én: