Lezárult Boráros Gábor és Jákli Mónika édesanyjának ügye: a sportoló mindenről kitálalt

Boráros Gábor volt a vendége Hajdú Péternek a Beköltözve adásában. Az MMA harcos felvidéki származású sportoló elmesélte, milyen volt megélni, amikor a gyámügyi hatóságok mentek ki hozzá. Elmondása szerint arról szerettek volna megbizonyosodni, hogy kislánya, Zora jó kezekben van és nem kell őt félteni. Gábor azt is kiemelte, hogy anyagi helyzete is stabil, csupán nem tud fix összeget mondani, mivel az mindig hónap függő. A hatóságok minden rendben találtak, azonban itt lépett közbe egy kulcsszereplő a történetben, Jákli Mónika édesanyja és Zora nagymamája.

Boráros Gábor lánya miatt kereste fel a gyámügyet, akik megállapították, hogy jó környezet van Zora otthonában (Fotó: Beköltözve)

Boráros Gábor anyósával nincsen jó kapcsolatban

Még a januári tragédia előtt is tudni lehetett, hogy nem a legjobb a kapcsolat a két ember között. Ám Mónika halála és utána a gyámüggyel való foglalkozás teljesen megrontotta a kapcsolatot. Gábor szerint anyósa az unokája támogatása helyett, inkább támadta őket és szerette volna elvenni tőle kislányát.

Jónak nem mondható a viszonyom az anyósommal. Hogy is lehetne? Nem is értem, hogyan lehet valaki ilyen. Legszívesebben elhordanám a fekete földig is. Mindezek után ő még a gyámüggyel zaklat, aminek semmi alapja nem volt. Szeretné magának megszerezni Zorát, hogy csak neki legyen felügyeleti joga. Meg se kérdezem, hogy miért csinálja ezt, mivel az is hazugság lenne

— fakadt ki Boráros Gábor.

A történtek után azonban a sportoló saját maga hívta ki a gyámügyi hatóságot, mivel szeretett volna egyszer és mindenkorra pontot tenni ennek a végére. Azonban Jákli Mónika édesanyjától nem tiltotta volna el Gábor Zorát.

Jákli Mónika halála után teljesen megromlott Boráros Gábor és volt anyósa kapcsolata (Fotó: MW Bulvár)

Boráros Gábor és anyósa bíróságon is jártak

Nemrég felajánlottam neki egy ajánlatot, hogy a bíróságon kívül egyezzünk meg, így ott már csak papírozni kell. Tettem egy ajánlatot, hogy aludhat nála Zora és hetente többször is nála lehet. Első alkalommal ezt elfogadta, aztán jött egy üzenet, hogy meggondolta magát. A második bírósági tárgyalás előtt betelefonáltam a gyámügyhöz, mivel meg szerettem volna tőle szabadulni. Mint egy rágó a cipőtalpamon. A gyámügyön közölték vele, ha abban bízik, hogy a bíróságon jobb ajánlatot fog kapni, akkor hatalmasat téved. Így végül belement abba, amit először is felajánlottam neki, mivel tudatosult benne, hogy ennél jobbat nem tud kieszközölni

— jelentette ki a sportoló, aki hozzátette, hogy a bíróságon ez az ítélet lett hitelesítve.