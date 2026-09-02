Nyolc év után vége: búcsúzik a köztévétől Borbás Marcsi műsora

Sok nézőnek egy korszak érhet most véget: a népszerű műsorvezető ugyanis szomorú hírt osztott meg rajongóival. A Borbás Marcsi szakácskönyve című műsor a megszokott időpontban többé nem jelentkezik a képernyőn.

Lezárul egy korszak Borbás Marcsi életében: nyolc év után befejeződik a 314 epizódot megélt műsor

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Az ismert tévés személyiség Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy nyolc év és 314 epizód után lezárul a műsor története.

A legjobb séfek, cukrászok és pékek vették birtokba időről időre a pajtát, számunkra pedig hatalmas élmény volt figyelni, ahogyan előkészülnek, koncentrálnak, és olyan ételeket alkotnak, melyektől olykor-olykor könnybe lábadt a szemünk. Rengeteg beszélgetés, érzelem, izgalom, recept, kóstolás és nevetés van mögöttünk.

A stáb is nehezen állta meg könnyek nélkül

Borbás Marcsi szerint ez a produkció nemcsak a nézőket érintette meg. Előfordult, hogy egy-egy étel elkészítése közben még a stáb tagjainak is könnybe lábadt a szeme.

A nézők pedig vasárnaponként gyakran jelezték, hogy az adás után azonnal a hűtőhöz siettek, hogy elkészítsék az otthon fellelhető alapanyagokból a látott finomságokat. A forgatások végén ráadásul a stáb és a vendégséfek közösen fogyasztották el az elkészült ételeket, sokszor az utolsó csepp szószt is kitörölve az edényből.

A közkedvelt műsorvezető megható sorokkal búcsúzott a szereplőktől és a stábtól:

Köszönöm minden szereplőnek, megtisztelő volt megosztani Veletek a konyhámat, és együtt műsort készíteni. Köszönöm a kollégáimnak, hogy minden műsort a legnagyobb odafigyeléssel és profizmussal gyártottak le

Borbás Marcsi korábban már a Gasztroangyal című műsorát is kénytelen volt befejezni, miután a végletekig hajszolta magát. Akkor arról beszélt, hogy az egészsége fontosabb, és a minőségi tartalomnak bizony ára van. Egy időre ezért vissza is vett a tempóból.

Már készül Borbás Marcsi a következő nagy bejelentéssel

A rajongóknak azonban nincs okuk teljesen búcsúzni Borbás Marcsitól. Bár ez a produkció véget ér, a munka tovább folytatódik.

Marcsi ugyanis egyelőre nem árulta el, pontosan mire készül, csak annyit ígért, hogy holnap hatalmas bejelentéssel jelentkezik.