Dúl a szerelem a sztárpárnál! Brad Pitt barátnője nélkül már sehol sem jelenik meg

A mai napon jelent meg Brad Pitt legújabb filmje a mozikban, A vadon szíve. A San Sebastian fesztiválon éppen emiatt a film miatt jelent meg a színész, akit gyönyörű párja is elkísért. A páros vonzotta a kamerákat az este folyamán, mivel Brad Pitt fekete öltönye, szemüvege és régi stílusú frizurája, illetve Ines de Ramon zöld estélyi ruhája bármelyik tömegből kitűnt volna.

Brad Pitt és Ines de Ramon így festett a San Sebastián-i Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén (Fotó: GettyImages)

2022-ben ismerkedett meg Brad Pitt és szerelme

Lassan négy éve tart a színész és párja kapcsolata, tavaly pedig összeköltöztek. Korábban arról is felröppentek hírek, hogy akár már össze is házasodtak, azonban ezek csak pletykák maradtak.

Brad Pitt talán Holywood egyik leghíresebb kapcsolatának volt egyik fele, amikor Angelina Jolie-val alkottak egy párt. 2016-ban azonban, mindössze két év házasság után elváltak és a színész egy közeli ismerőse kitálalt Brad Pitt állapotáról. „Soha nem volt alkohol problémája, neki Angelina problémája volt. Sokat dolgozott saját magán és végre lelkileg is jó helyen van” – jegyezte meg a színész barátja.

Brad Pitt korábbi házassága után 29 évvel fiatalabb párja mellett találta meg lelki békéjét (Fotó: Thomas Samson)

Taylor Swift esküvőjén is részt vett Brad Pitt és párja

Korábban erről az eseményről kérdezték a színészt, aki humorosan válaszolt.

Mármint az évszázad esküvőjére gondolsz? Egy csodálatos este volt. Szerintem 10-12 óráig ott voltunk. Nagyon jól szervezett volt és megindító, jól éreztük magunkat

– mondta Brad Pitt, visszaemlékezve Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjére.

A páros azonban most nem egy esküvőn, hanem a San Sebastian filmfesztiválon jelent meg. A vadon szíve mozifilmben a színész egy kommandós tisztet alakít, aki egy repülőbaleset után egyedül marad kutyája mellett. Alaszkában pedig meg kell küzdeniük a természet okozta nehézségekkel. A mai naptól már a magyar mozikban is megtekinthető Brad Pitt legújabb akciófilmje.