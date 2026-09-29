Újabb gyereke mondott le Brad Pitt vezetéknevéről

Brad Pitt és Angelina Jolie 21 éves örökbefogadott lánya, Zahara hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét. A bíróság hétfőn engedélyezte, hogy a fiatal nő ezentúl Zahara Marley Jolie néven szerepeljen a korábbi Zahara Marley Jolie-Pitt helyett – írja az Entertainment Weekly.

Brad Pitt amerikai színész

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A hatgyermekes családban nem ő az első, aki így döntött. A színészházaspár 2016-ban szakított, válásukat pedig csak 2024 decemberében sikerült végleg lezárniuk.

Zahara már a harmadik testvér, aki így döntött

Elsőként Shiloh lépett: 18. születésnapján, 2024 májusában kérte, hogy ne viselje tovább apja vezetéknevét, amit még ugyanazon év augusztusában jóváhagytak.

Maddox idén követte őt, és a Maddox Chivan Jolie nevet választotta. Az ő kérelmét szeptember 14-én fogadták el.

Vivienne júliusban, 18. születésnapja után indította el az eljárást, ügyében november 2-án tartanak meghallgatást.

Knox egyelőre hivatalosan megtartotta a teljes nevét, a hírek szerint azonban a középiskolai bizonyítványán már nem szerepelt a Pitt vezetéknév.

Zahara Marley Jolie és édesanyja, Angelina Jolie megérkeznek a 82. Golden Globe-díjátadóra.

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2016-ban szakadt meg a család békéje

A házaspár kapcsolata egy 2016. szeptemberi, magánrepülőgépes családi út után ért véget.

Jolie néhány nappal később beadta a válókeresetet, Brad Pitt ellen pedig vizsgálat indult, miután olyan vádak merültek fel, hogy fizikailag és szóban is bántalmazta egyik gyermekét.

A Los Angeles megyei gyermekvédelmi hatóság végül nem talált bizonyítékot bántalmazásra, és az FBI vizsgálata sem állapított meg visszaélést.

Brad Pitt augusztusban az Esquire-nek egy nehéz életszakaszáról is beszélt. Elmondása szerint volt egy rövid időszak, amikor annyira elviselhetetlennek érezte a fájdalmat, hogy nem látott kiutat, és megfordult a fejében az öngyilkosság gondolata. Hangsúlyozta, hogy nem állt szándékában véget vetni az életének.

A 62 éves színész 2023 decembere óta Ines de Ramonnal van együtt.