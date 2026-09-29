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brad pitt

Újabb gyereke mondott le Brad Pitt vezetéknevéről

51 perce
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Zahara már a harmadik gyermek Brad Pitt és Angelina Jolie hat gyereke közül, aki elhagyta a Pitt vezetéknevet.
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brad pittangelina jolievezetéknévcsalád

Brad Pitt és Angelina Jolie 21 éves örökbefogadott lánya, Zahara hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét. A bíróság hétfőn engedélyezte, hogy a fiatal nő ezentúl Zahara Marley Jolie néven szerepeljen a korábbi Zahara Marley Jolie-Pitt helyett – írja az Entertainment Weekly.

Brad Pitt
Brad Pitt amerikai színész
Fotó: AFP

A hatgyermekes családban nem ő az első, aki így döntött. A színészházaspár 2016-ban szakított, válásukat pedig csak 2024 decemberében sikerült végleg lezárniuk.

Zahara már a harmadik testvér, aki így döntött

Elsőként Shiloh lépett: 18. születésnapján, 2024 májusában kérte, hogy ne viselje tovább apja vezetéknevét, amit még ugyanazon év augusztusában jóváhagytak.

Maddox idén követte őt, és a Maddox Chivan Jolie nevet választotta. Az ő kérelmét szeptember 14-én fogadták el. 

Vivienne júliusban, 18. születésnapja után indította el az eljárást, ügyében november 2-án tartanak meghallgatást.

Knox egyelőre hivatalosan megtartotta a teljes nevét, a hírek szerint azonban a középiskolai bizonyítványán már nem szerepelt a Pitt vezetéknév.

Zahara Marley Jolie and mother Angelina Jolie arrive at the 82nd Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 5, 2025 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Zahara Marley Jolie és édesanyja, Angelina Jolie megérkeznek a 82. Golden Globe-díjátadóra.
Fotó: AFP

2016-ban szakadt meg a család békéje

A házaspár kapcsolata egy 2016. szeptemberi, magánrepülőgépes családi út után ért véget. 

Jolie néhány nappal később beadta a válókeresetet, Brad Pitt ellen pedig vizsgálat indult, miután olyan vádak merültek fel, hogy fizikailag és szóban is bántalmazta egyik gyermekét.

A Los Angeles megyei gyermekvédelmi hatóság végül nem talált bizonyítékot bántalmazásra, és az FBI vizsgálata sem állapított meg visszaélést.

Brad Pitt augusztusban az Esquire-nek egy nehéz életszakaszáról is beszélt. Elmondása szerint volt egy rövid időszak, amikor annyira elviselhetetlennek érezte a fájdalmat, hogy nem látott kiutat, és megfordult a fejében az öngyilkosság gondolata. Hangsúlyozta, hogy nem állt szándékában véget vetni az életének.

A 62 éves színész 2023 decembere óta Ines de Ramonnal van együtt.

Pitt és Jolie, akik 2014. augusztus 23-án házasodtak össze, hat gyermeket neveltek. A 21 éves Zahara mellett a család tagja a 18 éves ikerpár, Knox és Vivienne, a 20 éves Shiloh, a 22 éves Pax, valamint a 25 éves Maddox. A színészek 2016-ban szakítottak, összesen 12 év együttlét után, válásukat azonban csak 2024 decemberében sikerült véglegesíteni.

 

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