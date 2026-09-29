Újabb gyereke mondott le Brad Pitt vezetéknevéről

Brad Pitt és Angelina Jolie 21 éves örökbefogadott lánya, Zahara hivatalosan is elhagyta apja vezetéknevét. A bíróság hétfőn engedélyezte, hogy a fiatal nő ezentúl Zahara Marley Jolie néven szerepeljen a korábbi Zahara Marley Jolie-Pitt helyett – írja az Entertainment Weekly.
A hatgyermekes családban nem ő az első, aki így döntött. A színészházaspár 2016-ban szakított, válásukat pedig csak 2024 decemberében sikerült végleg lezárniuk.
Zahara már a harmadik testvér, aki így döntött
Elsőként Shiloh lépett: 18. születésnapján, 2024 májusában kérte, hogy ne viselje tovább apja vezetéknevét, amit még ugyanazon év augusztusában jóváhagytak.
Maddox idén követte őt, és a Maddox Chivan Jolie nevet választotta. Az ő kérelmét szeptember 14-én fogadták el.
Vivienne júliusban, 18. születésnapja után indította el az eljárást, ügyében november 2-án tartanak meghallgatást.
Knox egyelőre hivatalosan megtartotta a teljes nevét, a hírek szerint azonban a középiskolai bizonyítványán már nem szerepelt a Pitt vezetéknév.
2016-ban szakadt meg a család békéje
A házaspár kapcsolata egy 2016. szeptemberi, magánrepülőgépes családi út után ért véget.
Jolie néhány nappal később beadta a válókeresetet, Brad Pitt ellen pedig vizsgálat indult, miután olyan vádak merültek fel, hogy fizikailag és szóban is bántalmazta egyik gyermekét.
A Los Angeles megyei gyermekvédelmi hatóság végül nem talált bizonyítékot bántalmazásra, és az FBI vizsgálata sem állapított meg visszaélést.
Brad Pitt augusztusban az Esquire-nek egy nehéz életszakaszáról is beszélt. Elmondása szerint volt egy rövid időszak, amikor annyira elviselhetetlennek érezte a fájdalmat, hogy nem látott kiutat, és megfordult a fejében az öngyilkosság gondolata. Hangsúlyozta, hogy nem állt szándékában véget vetni az életének.
A 62 éves színész 2023 decembere óta Ines de Ramonnal van együtt.
Pitt és Jolie, akik 2014. augusztus 23-án házasodtak össze, hat gyermeket neveltek. A 21 éves Zahara mellett a család tagja a 18 éves ikerpár, Knox és Vivienne, a 20 éves Shiloh, a 22 éves Pax, valamint a 25 éves Maddox. A színészek 2016-ban szakítottak, összesen 12 év együttlét után, válásukat azonban csak 2024 decemberében sikerült véglegesíteni.