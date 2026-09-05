Hatvan felett is bombaformában van a Kék Lagúna színésznője – fotó

Brooke Shields egy fekete, pánt nélküli egyrészes fürdőruhában élvezte a nyaralást, több fotót és videót is megosztott az Instagramon. Az egyik felvételen egy vízesés mellett ül a sziklákon, egy másikon pedig egy hajó úszóplatformján napozik.

Brooke Shields megmutatta hogyan tölti a nyarat. Fotó: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brooke Shields bikiniben hódít Horvátországban

Shields az utazást élete nyara egyik legjobb élményeként jellemezte. A vakáció során Horvátország utcáit is bejárta, ahol egy élénksárga ruhában és szalmakalapban is megmutatta magát.

A színésznő a kalandoktól sem riadt vissza: a megosztott videóban egy vízesés széléről ugrott a vízbe fekete fürdőruhájában. A rajongók lelkesen kommentelték a fotókat, többen Horvátország szépségét és Shields megjelenését méltatták.

A Page Six felidézte azt is, hogy Shields néhány hónappal korábban Oprah Winfreynek beszélt arról, hogyan próbálja megőrizni a normalitást és a saját hangját annak ellenére, hogy gyerekkora óta a nyilvánosság előtt él.