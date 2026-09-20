Sokaknál kiverte a biztosítékot ByeAlex: közösségi oldalán kért bocsánatot a zenész

ByeAlex közösségi oldalán öntött tiszta vizet a pohárba, miután a X-Faktor zsűriszékében meglehetősen kemény kritikákat fogalmazott meg.

Bocsánatot kért a nézőktől ByeAlex. Fotó: MW Bulvár

Bocsánatot kért a nézőktől ByeAlex

"Ha a mai adásban bárkinek a világába beletiportam, őszintén bocsánat érte" - kezdte tegnapi posztját a zenész, de rögtön hozzáfűzte: szerinte a zsűrinek nem az a feladata, hogy mindenkivel kedves legyen.

Nem azért vagyok ott, hogy jófej legyek; sz*r balansza is lenne a zsűrinek, ha én is jóságos elf volnék.

Bejegyzésében kitért arra is, hogy más közegből jön, és megtanulta, hogy a közönség könyörtelenül őszinte. Ezért nem akar kibúvókat keresni, sem gyengének vagy puhánynak tűnni.

Elismerte, hogy kívülről nézve bunkónak és gorombának tűnhet, de állítása szerint nem akar senkit bántani. "Mindig az igazság és soha nem rossz szándék vezérel: én a prodot véleményezem" - fogalmazott.

Végül megjegyezte, hogy a műsor szerinte jópofa volt.