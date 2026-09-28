„Ebből a műsorból ki kéne zárni ByeAlexet!” – A TV2 sztárja nem kertelt az énekesről

ByeAlex olyat tett az X-Faktorban, ami még egy hét után is beszédtémául szolgál az embereknek. A nézők és a szakma felháborodását egyaránt kiváltotta, ahogy a mentor Bódi József „Bubi” lelkipásztor produkcióját fogadta: Alex már a férfi bemutatkozását is érdektelennek nevezte, majd a produkciót szinte végigbeszélte. Az eset mellett Csonka Mike sem tudott szó nélkül elmenni, a zenész TikTok- és Facebook-videói már több százezres megtekintésnél járnak, a témában pedig azóta rengeteg hazai előadó állt ki Bubi mellett.
ByeAlex nem hallgatta végig a versenyzőt
A történet azért is váltott ki ekkora visszhangot, mert Bubi messze nem tapasztalatlan fellépő. A lelkipásztor korábban olyan elismert előadókkal énekelt együtt különböző gálákon, mint Tóth Vera vagy a Finuccsi Bros. Sőt, nem először szerepelt tehetségkutatóban sem, korábban óriási tapsot kapott többek között a most is jelen lévő Majkától, aki ezúttal is kiállt a produkciója mellett. Mindezek tetejébe Bubi emberfeletti kitartásról tett tanúbizonyságot, hiszen a felvétel előtt elmozdult a medencecsontja, ami miatt alig tudott járni három hónapig, mégis vállalta a szereplést.
Csonka Mike szerint amit Alex művelt, az minden határon túlment:
Ennyire nem lehet megalázni egy embert, ahogy Alex tette. Felháborító, őt ebből a műsorból ki kéne zárni, nem odavaló!
– szögezte le az Origónak. Mike kifejtette, hogy egy keresztény országban különösen elfogadhatatlan gúnyt űzni egy lelkipásztorból, aki ráadásul egyáltalán nem énekelt rosszul. Kiemelte, hogy az ilyen mentori hozzáállásnak súlyos következményei lehetnek: „Én indítottam el a karrierjét. Magunk közé vettük ezt az embert, mert tehetséges, de ezzel egy életre elvették a kedvét a zenéléstől.”
Máté Péter emlékét is megsértette?
A vita másik sarkalatos pontja Alex beszólása volt a dalválasztásra, a mentor ugyanis azt kérdőjelezte meg, miért kell Máté Péter dalokat hozni a műsorba. Gáspár Laci rögtön védelmébe vette a produkciót, hangsúlyozva, hogy örökzöldről van szó. Ezt Mike is nyomatékosította, emlékeztetve arra, hogy még a fiatalabb generáció ikonja, Pogány Induló is használt fel Máté Péter-sample-t a számaiban: „A magyar zene gyökerei – Balázs Fecó, Máté Péter, Cserháti Zsuzsa –, innen nőtt ki minden, nem szabad elfelejteni” – árulta el a Sztárban Sztár leszek! korábbi versenyzője.
Várja a mentor bocsánatkérését
Csonka Mike – aki a Csodát a Csodákért mozgalom keretében értelmi fogyatékos gyerekeknek nyújt zeneterápiát – leszögezte, hogy a zene gyógyító erejében hisz, és nem a rombolás a célja. Csupán szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a mentor térjen észhez:
Nem szeretném Alexet bántani, személyeskedni. Megbocsátottam neki, de amit tett, az végtelenül tiszteletlen volt. Nem volt célom beleállni, csak kiállni a versenyző mellett. Nem szabad, hogy teret adjunk a gyűlöletnek
Végül hozzátette, hogy a történteket nem lehet egyetlen felszínes tévés gesztussal elintézni: „A nép felé tartozik annyi vallomással, hogy elmondja, miért csinálta ezt, nem egy kamu bocsánatkérést várunk, mint a műsorban” – zárta a gondolatait.