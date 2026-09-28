„Ebből a műsorból ki kéne zárni ByeAlexet!” – A TV2 sztárja nem kertelt az énekesről

ByeAlex olyat tett az X-Faktorban, ami még egy hét után is beszédtémául szolgál az embereknek. A nézők és a szakma felháborodását egyaránt kiváltotta, ahogy a mentor Bódi József „Bubi” lelkipásztor produkcióját fogadta: Alex már a férfi bemutatkozását is érdektelennek nevezte, majd a produkciót szinte végigbeszélte. Az eset mellett Csonka Mike sem tudott szó nélkül elmenni, a zenész TikTok- és Facebook-videói már több százezres megtekintésnél járnak, a témában pedig azóta rengeteg hazai előadó állt ki Bubi mellett.

ByeAlex x-faktoros viselkedése Csonka Mike-nál is kiverte a biztosítékot (Fotó: Csonka Mike)

ByeAlex nem hallgatta végig a versenyzőt

A történet azért is váltott ki ekkora visszhangot, mert Bubi messze nem tapasztalatlan fellépő. A lelkipásztor korábban olyan elismert előadókkal énekelt együtt különböző gálákon, mint Tóth Vera vagy a Finuccsi Bros. Sőt, nem először szerepelt tehetségkutatóban sem, korábban óriási tapsot kapott többek között a most is jelen lévő Majkától, aki ezúttal is kiállt a produkciója mellett. Mindezek tetejébe Bubi emberfeletti kitartásról tett tanúbizonyságot, hiszen a felvétel előtt elmozdult a medencecsontja, ami miatt alig tudott járni három hónapig, mégis vállalta a szereplést.

Csonka Mike szerint amit Alex művelt, az minden határon túlment:

Ennyire nem lehet megalázni egy embert, ahogy Alex tette. Felháborító, őt ebből a műsorból ki kéne zárni, nem odavaló!

– szögezte le az Origónak. Mike kifejtette, hogy egy keresztény országban különösen elfogadhatatlan gúnyt űzni egy lelkipásztorból, aki ráadásul egyáltalán nem énekelt rosszul. Kiemelte, hogy az ilyen mentori hozzáállásnak súlyos következményei lehetnek: „Én indítottam el a karrierjét. Magunk közé vettük ezt az embert, mert tehetséges, de ezzel egy életre elvették a kedvét a zenéléstől.”

Máté Péter emlékét is megsértette?

A vita másik sarkalatos pontja Alex beszólása volt a dalválasztásra, a mentor ugyanis azt kérdőjelezte meg, miért kell Máté Péter dalokat hozni a műsorba. Gáspár Laci rögtön védelmébe vette a produkciót, hangsúlyozva, hogy örökzöldről van szó. Ezt Mike is nyomatékosította, emlékeztetve arra, hogy még a fiatalabb generáció ikonja, Pogány Induló is használt fel Máté Péter-sample-t a számaiban: „A magyar zene gyökerei – Balázs Fecó, Máté Péter, Cserháti Zsuzsa –, innen nőtt ki minden, nem szabad elfelejteni” – árulta el a Sztárban Sztár leszek! korábbi versenyzője.