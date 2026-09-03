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disney channel

Csak 33 éves volt, meghalt a Disney sztárja

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Halálának okát nem közölték. Carla Jeffery óriási űrt hagyott maga után.
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disney channelcarla jefferygyász

Carla Jeffery, a Disney Channel színésznője, aki leginkább a „Zombies” (Zombik) filmsorozatban játszott  szerepéből volt ismert, 33 éves korában elhunyt – közölte menedzsere.

Meghalt Carla Jeffery
Meghalt Carla Jeffery
Fotó:  Unsplash

Carla Jeffery vidámságával mindenkit elvarázsolt

Jeffery kedden halt meg – derül ki a Carla Alexander által, az Alexanders Talent Management képviseletében közzétett online közleményből. Halálának okát és további részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Carla több volt, mint egy ügyfél, családtag volt. Abban a kiváltságban volt részünk, hogy láthattuk, ahogy gyönyörű, életvidám és rendkívül tehetséges nővé válik, akinek ragyogó mosolya bármelyik helyiséget beragyogta

– írta Alexander.

Jeffery 2018-ban szerepelt a „Zombies” című filmben, majd annak két folytatásában is. Bree-t, a pompomlányságról álmodó lányt alakította, aki összebarátkozik a főszereplő Addisonnal, akit Meg Donnelly játszott.

„A Disney nagysikerű Zombies franchise-ának Bree-jeként Carla örömét, humorát és ragyogó személyiségét osztotta meg a közönséggel szerte a világon” – fogalmazott Alexander.

Carla Jeffery 1993. július 10-én született a texasi Houstonban. Gyerekszínészként kezdte pályafutását, a Zombies előtt számos televíziós produkcióban feltűnt, többek között Terepen és a Disney Channel Indul a risza! című sorozatában - írja a fox34.com.

 

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