Csak 33 éves volt, meghalt a Disney sztárja

Carla Jeffery, a Disney Channel színésznője, aki leginkább a „Zombies” (Zombik) filmsorozatban játszott szerepéből volt ismert, 33 éves korában elhunyt – közölte menedzsere.
Carla Jeffery vidámságával mindenkit elvarázsolt
Jeffery kedden halt meg – derül ki a Carla Alexander által, az Alexanders Talent Management képviseletében közzétett online közleményből. Halálának okát és további részleteit nem hozták nyilvánosságra.
Carla több volt, mint egy ügyfél, családtag volt. Abban a kiváltságban volt részünk, hogy láthattuk, ahogy gyönyörű, életvidám és rendkívül tehetséges nővé válik, akinek ragyogó mosolya bármelyik helyiséget beragyogta
– írta Alexander.
Jeffery 2018-ban szerepelt a „Zombies” című filmben, majd annak két folytatásában is. Bree-t, a pompomlányságról álmodó lányt alakította, aki összebarátkozik a főszereplő Addisonnal, akit Meg Donnelly játszott.
„A Disney nagysikerű Zombies franchise-ának Bree-jeként Carla örömét, humorát és ragyogó személyiségét osztotta meg a közönséggel szerte a világon” – fogalmazott Alexander.
Carla Jeffery 1993. július 10-én született a texasi Houstonban. Gyerekszínészként kezdte pályafutását, a Zombies előtt számos televíziós produkcióban feltűnt, többek között Terepen és a Disney Channel Indul a risza! című sorozatában - írja a fox34.com.