Titkos küldetéssel költözik a dzsungelbe Árpa Attila – a többiek mit sem sejtenek

Árpa Attila 18. táborlakóként csatlakozik a Celeb vagyok, ments ki innen! szereplőihez, de különleges megbízatást kapott. A színész a nézők beépített embereként érkezik a kolumbiai dzsungelbe – írja a Blikk.

A szeptember 13-i premierben derült ki, hogy a korábban bejelentett 17 híresség mellé újabb lakó költözik. Árpa Attila elmondása szerint a celebek úgy tudják, hogy kizárólag műsorvezetőként vesz részt a produkcióban. A táborban azonban titokban a nézőktől kapott feladatokat fogja végrehajtani.

Árpa Attila a nézők ötleteit várja a Celeb vagyok, ments ki innen! adásai után

A celebek azt hiszik, csak műsorvezető leszek, de be fogok költözni hozzájuk, mint a 18. játékos. Valójában viszont nem játszani megyek, hanem én leszek a nézők beépített embere

– árulta el.

A feladatokhoz minden adás után, este tíz körül gyűjt ötleteket.

Egy telefonfülkéből jelentkezik majd élőben az RTL Magyarország és a műsor Instagram-oldalán, ahol a nézők megírhatják, mit csináljon a táborban.

A lehetőségek között csínytevések és kedves gesztusok is szerepelnek. Árpa példaként említette, hogy eldughat valamit, de akár hozzá is tehet valamit a táborlakók mindennapjaihoz. Elmondása szerint a legelvetemültebb javaslatokra is kíváncsi. A megbízatásokkal megkönnyítheti vagy megnehezítheti a többiek életét. A kapott feladatot még aznap végre kell hajtania a táborban.

Celeb vagyok, ments ki innen! Dulin Metta különleges fóbiájáról vallott

Szinte lehetetlen felkészülni arra, ami a válogatott honi hírességekre vár a kolumbiai őserdőben, ahol vasárnap este kezdetét veszi a küzdelem. A Celeb vagyok, ments ki innen! gárdája idén is igencsak színesre sikeredett. Nyomon követhetjük például, Dulin Metta hogyan birkózik meg a korántsem gazdagoknak való vidék kihívásaival. A fiatal híresség az indulás előtt elárulta, mitől tart a legjobban és milyen stratégiát dolgozott ki, hogy legyőzze félelmét.