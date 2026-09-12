Celeb vagyok, ments ki innen! Dulin Metta különleges fóbiájáról vallott

Rengeteg minden várja a Celeb vagyok, ments ki innen! játékosait, amitől rettegni lehet, kell vagy érdemes. Egy dologra azonban biztosan senki nem gondol, ha fel kell sorolnia, miféle parái jöhetnek elő a dzsungel közepén. Ez pedig az eső. Dulin Metta számára éppen ez az égi áldás okozhatja majd a legnagyobb fejtörést a vasárnap este startoló műsor forgatásai alatt.

Dulin Metta egészen hihetetlen fóbiával vág neki a Celeb vagyok, ments ki innen! kihívásának (Fotó: RTL)

Dulin Metta „rágyúrt” a Celeb vagyok, ments ki innen!-re: de vajon ez elég lesz?

„Furcsa lesz, amit most mondok, de én az elázástól tartok a legjobban. Tudom, hogy kell majd undi dolgokat enni, de azt gondolom, hogy azt a viszolygásomat agyból le fogom gyűrni. De azt, hogy mindenem ázik és mindenem vizes, rettentően nehezen fogom viselni.”

A napokban éppen esett itt Tihanyban és én direkt kiálltam a kertbe, hogy megpróbáljam legyűrni a csapadékiszonyomat, de nem sikerült.

„Négy és fél perc után elöntött a feszültség és képtelen voltam tovább ázni. Fizikailag vagyok rosszul attól, hogy potyog rám az a hideg, nedves borzalom. Az eső teljesen levesz az életről és nagyon nem akarom, hogy ebben fogyjak el lelkileg. Pedig éppen az esős évszakban kezdődik a műsor, szóval jó eséllyel minden nap esni fog valamennyit” – kezdte az Origónak a Kőgazdag Fiatalokból megismert Dulin Metta, akinek egy igazán különleges fóbia nehezíti majd a dolgát.

Dulin Metta felkészült és mindent megtesz, hogy bizonyítson (Fotó: Polyák Attila)

„Megpróbálok átbillenteni az agyamban egy kapcsolót és átváltani Kőgazdag Mettáról, Kőkemény Mettára”

A Celeb vagyok, ments ki innen! játékosa tehát szabályosan retteg az esőtől, amiben bőven lesz része a kolumbiai őserdőben, hiszen arrafelé éppen most kezdődik a csapadékos évszak. Dulin Metta ezért kiötlött egy kvázi lelki gyakorlatot, ami segítheti majd a „túlélésben”. ”Kitaláltam egy módszert, ami talán segíthet, de ez már csak éles helyzetben fog kiderülni. Ha beindul az özönvíz, megpróbálok átbillenteni az agyamban egy kapcsolót és átváltani Kőgazdag Mettáról, Kőkemény Mettára és azt képzelni, hogy én egy katona vagyok, aki azt kapta parancsba, hogy álljon az esőben.”

Talán ez a módszer segíthet abban, hogy ne boruljak ki idő előtt

– magyarázta lapunknak Metta, aki kora gyermekkorától sportol, így megvan benne az az elszántság, ami önmaga és dzsungel legyőzéséhez kell. „Szeretném bebizonyítani, hogy sokkal inkább vagyok kőkemény, mint „kőgazdag”. Szeretném megmutatni, hogy a sokéves versenysport, ami a hátam mögött van, kitartóvá és esőállóvá tett engem” – nevetett a fiatal híresség.