Celeb vagyok, ments ki innen: Zsigmond Angi olyan ostoba válaszokat adott egy kvízben, amilyet még nem láttunk

Nem könnyű az élet a dzsungelben, főleg akkor, amikor még a legegyszerűbbnek tűnő kérdések is megtréfálják az embert. A Celeb vagyok, ments ki innen! egyik próbatételén Zsigmond Anginak logikai feladványokra kellett válaszolnia, ám több kérdésnél is alaposan elbizonytalanodott. Volt, ahol maga is érezte, hogy valami turpisság lehet a háttérben, de végül így sem sikerült megfejtenie a becsapós kérdéseket. Csapattársai kirögzítve izgultak Angi válaszai közben, hiszen a tét az ők levegőbe repítésük volt.
Ezek voltak a Celeb vagyok, ments ki innen! logikai kérdései
A feladat során olyan klasszikusnak számító fejtörők kerültek elő, amelyeknél elsősorban nem a lexikális tudás, hanem a kérdés pontos értelmezése számított. Angi azonban több alkalommal is magabiztosan mondta ki a rossz választ. Az egyik kérdés így szólt: „Hány hónapban van 28 nap?” Angi válasza egyértelmű volt: „1 hónapban, február.” Ezután jött az interneten hódító tollas kérdés.
Mi nehezebb 1 kg vas vagy 1 kg toll?
Angi először rávágta: „1 kiló toll.” Majd rögtön magyarázkodni kezdett:
Ez furfangos kérdés. Nyilván az ember rávágná, hogy a vas a nehezebb, de nem az lesz, szóval a toll lesz.
A következő feladvány már a versenyhelyzetre épített, és így szólt Istenes Bence kérdése:
Ha megelőzöd a második helyezettet, hányadik leszel?
Angi így gondolkodott:
Ha megelőzöd a másodikat, akkor első vagy. De biztos, hogy nem ilyen egyszerű ez az egész. Jó, mindegy, nem érdekel, első a válaszom.
A legnagyobb csavar azonban az Everesttel kapcsolatos kérdésnél jött, amikoris Zsigmond Angi egyből helyes válasszal szolgált:
Melyik volt a legmagasabb hegy, mielőtt felfedezték a Mount Everestet?
Amire Angi így felelt: „Hát akkor is a Mount Everest.” A próbatétel jól mutatta, hogy a Celeb vagyok, ments ki innen! feladataiban sokszor az a mérvadó, ki veszi észre időben a kérdésekben rejlő csavart. Anginak ezúttal több feladvány is alaposan feladta a leckét.