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Celeb vagyok, ments ki innen!

Celeb vagyok, ments ki innen: Zsigmond Angi olyan ostoba válaszokat adott egy kvízben, amilyet még nem láttunk

4 perce
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Elvérzett a logikai kérdéseknél Zsigmond Angi. A Celeb vagyok, ment ki innen! versenyzője hiába jött rá, hogy becsapós kérdésekkel áll szemben, nem tudta megmenteni csapattársait a büntetéstől.
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Celeb vagyok, ments ki innen!Zsigmond Angélapróbatétel

Nem könnyű az élet a dzsungelben, főleg akkor, amikor még a legegyszerűbbnek tűnő kérdések is megtréfálják az embert. A Celeb vagyok, ments ki innen! egyik próbatételén Zsigmond Anginak logikai feladványokra kellett válaszolnia, ám több kérdésnél is alaposan elbizonytalanodott. Volt, ahol maga is érezte, hogy valami turpisság lehet a háttérben, de végül így sem sikerült megfejtenie a becsapós kérdéseket. Csapattársai kirögzítve izgultak Angi válaszai közben, hiszen a tét az ők levegőbe repítésük volt.

A Celeb vagyok, ments ki innen! szereplője Zsigmond Angi, egy Instagram fotóján szegecses bőrruhában pózol.
A Celeb vagyok, ments ki innen! 2026-os évadának egyik szereplője Zsigmond Angi (Fotó: Instagram)

Ezek voltak a Celeb vagyok, ments ki innen! logikai kérdései

A feladat során olyan klasszikusnak számító fejtörők kerültek elő, amelyeknél elsősorban nem a lexikális tudás, hanem a kérdés pontos értelmezése számított. Angi azonban több alkalommal is magabiztosan mondta ki a rossz választ. Az egyik kérdés így szólt: „Hány hónapban van 28 nap?” Angi válasza egyértelmű volt: „1 hónapban, február.” Ezután jött az interneten hódító tollas kérdés.

Zsigmond Angin piros hátizsák van az Ázsia Expressz forgatásán.
Zsigmond Angi korábban az Ázsia Expressz műsorában is megmérettette magát (Fotó TV2)

 Mi nehezebb 1 kg vas vagy 1 kg toll?

Angi először rávágta: „1 kiló toll.” Majd rögtön magyarázkodni kezdett:

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Ez furfangos kérdés. Nyilván az ember rávágná, hogy a vas a nehezebb, de nem az lesz, szóval a toll lesz.

A következő feladvány már a versenyhelyzetre épített, és így szólt Istenes Bence kérdése:

Ha megelőzöd a második helyezettet, hányadik leszel?

 Angi így gondolkodott:

Ha megelőzöd a másodikat, akkor első vagy. De biztos, hogy nem ilyen egyszerű ez az egész. Jó, mindegy, nem érdekel, első a válaszom.

A legnagyobb csavar azonban az Everesttel kapcsolatos kérdésnél jött, amikoris Zsigmond Angi egyből helyes válasszal szolgált:

Melyik volt a legmagasabb hegy, mielőtt felfedezték a Mount Everestet?

Amire Angi így felelt: „Hát akkor is a Mount Everest.”  A próbatétel jól mutatta, hogy a Celeb vagyok, ments ki innen! feladataiban sokszor az a mérvadó, ki veszi észre időben a kérdésekben rejlő csavart. Anginak ezúttal több feladvány is alaposan feladta a leckét.

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