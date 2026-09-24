Celeb vagyok, ments ki innen: Zsigmond Angi olyan ostoba válaszokat adott egy kvízben, amilyet még nem láttunk

Nem könnyű az élet a dzsungelben, főleg akkor, amikor még a legegyszerűbbnek tűnő kérdések is megtréfálják az embert. A Celeb vagyok, ments ki innen! egyik próbatételén Zsigmond Anginak logikai feladványokra kellett válaszolnia, ám több kérdésnél is alaposan elbizonytalanodott. Volt, ahol maga is érezte, hogy valami turpisság lehet a háttérben, de végül így sem sikerült megfejtenie a becsapós kérdéseket. Csapattársai kirögzítve izgultak Angi válaszai közben, hiszen a tét az ők levegőbe repítésük volt.

A Celeb vagyok, ments ki innen! 2026-os évadának egyik szereplője Zsigmond Angi (Fotó: Instagram)

Ezek voltak a Celeb vagyok, ments ki innen! logikai kérdései

A feladat során olyan klasszikusnak számító fejtörők kerültek elő, amelyeknél elsősorban nem a lexikális tudás, hanem a kérdés pontos értelmezése számított. Angi azonban több alkalommal is magabiztosan mondta ki a rossz választ. Az egyik kérdés így szólt: „Hány hónapban van 28 nap?” Angi válasza egyértelmű volt: „1 hónapban, február.” Ezután jött az interneten hódító tollas kérdés.

Zsigmond Angi korábban az Ázsia Expressz műsorában is megmérettette magát (Fotó TV2)

Mi nehezebb 1 kg vas vagy 1 kg toll?

Angi először rávágta: „1 kiló toll.” Majd rögtön magyarázkodni kezdett: