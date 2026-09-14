"Megígértem, hogy visszatérek" - hat év után adott koncertet Céline Dion

Finoman fogalmazunk, ha azt mondjuk, meghatóra sikeredett Céline Dion szeptember 12-i fellépése, amely egyben az első teljes koncertje volt több mint hat év után. Az énekesnő előbb a Covid miatt volt kénytelen elhalasztani a turnéját, majd kiderült, hogy az úgynevezett stiff-person-szindrómában szenved, és ami miatt úgy tűnt, vége az előadói karrierjének - most azonban visszatért és hatalmas sikerrel kezdte meg a 26 fellépésből álló rezidencia turnéjának nyitóestjét a franciaországi Nanterre-ben található Plenitude Arénában.

Nem állta meg könnyek nélkül a nagy visszatérést Céline Dion / Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Könnyes szemmel lépett színpadra Céline Dion

Az énekesnő rögtön az első dala után a könnyeit törölgette, valamint összekulcsolta, majd a mellkasára helyezte a kezét, így fejezve ki a háláját a rajongói felé.

A megható pillanat után Céline Dion franciául, azután angolul szólt a közönségéhez:

Sokan vagytok itt ma este a világ minden tájáról. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Ha először jártok Párizsban, remélem, ugyanúgy beleszerettek, ahogyan én. Csodálatos, hogy mindannyian együtt vagyunk. Ígéretet tettem. Megígértem, hogy visszatérek, hogy visszatérek a színpadra. Így hát itt vagyok, énekelek nektek és magamnak, az életet éneklem.

Céline Dion az utolsó teljes koncertjét 2020 márciusában adta New Jersey-ben, a Prudential Centerben. A koncert után a turné fennmaradó részét a Covid19-világjárvány kitörése miatt el kellett halasztani, majd az átütemezett koncerteket végleg törölték Céline Dion stiff-person-szindrómáról szóló diagnózisa után.

A stiff-person-szindróma, más néven Moersch-Woltman szindróma egy ritka neurológiai rendellenesség, amely autoimmun jellegzetességekkel rendelkezik. Az állapot következtében a test merevvé válik, és érzékenyebb lesz a hangokra, az érintésre és az érzelmi zavarokra. Ez a fokozott érzékenység a görnyedt és feszült testtartás mellett izomgörcsöket is eredményezhet. A Stiff Person Syndrome Research Foundation szerint az izomgörcsök olyan erősek lehetnek, hogy elmozdíthatják az ízületeket és akár csonttörést is okozhatnak.

A kanadai énekesnő három évvel ezelőtt jelentette be, hogy a ritka és gyógyíthatatlan neurológiai betegségben szenved, amely jelentős hatással volt a mozgására és az énekhangjára is. Ezt követően számos szakember azt közölte, gyakorlatilag semmi esély nincs arra, hogy Céline Dion még valaha színpadra állhasson, a sztár azonban végül rácáfolt ezekre a feltételezésekre. Az énekesnő két éve, a párizsi olimpia nyitóünnepségének zárásaként énekelte el Edith Piaf Hymne a l'amour című sanzonját az Eiffel toronyból, amivel az egész világot sikerült meglepnie, majd idén, az 58. születésnapján osztotta meg a visszatérés hírét a rajongóival. Mint mondta, fizikailag és lelkileg is készen áll arra, hogy ismét koncerteket adjon, bár az izgalom mellett némi feszültséget is érez. Hangsúlyozta, az állapota stabil, folyamatos kezelések alatt áll, és már újra képes énekelni, sőt, a mozgásában is javulást tapasztal.