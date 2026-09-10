Céline Dion miatt megint aggódnak: friss fotóin feltűnően vékony a világsztár - videó

Céline Dion napok óta Párizsban tartózkodik, ahol szeptember 12-én indul koncertsorozata, a világsztár azonban már most magára irányítja a figyelmet látványos megjelenéseivel.

Céline Dion miatt megint aggódnak: friss fotóin feltűnően vékony a világsztár

Fotó: MAGALI COHEN / AFP

Az 58 éves világsztár az elmúlt napokban sorra jelent meg figyelemfelkeltő összeállításokban a francia fővárosban, a szállásául szolgáló hotel előtt pedig rendszeresen integet az őt váró tömegnek.

Minden tekintet Céline Dionra szegeződött Párizsban

Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Látták elegáns, fekete Loewe bőrruhában, de farmerben és egy szintén fekete, fényes Givenchy dzsekiben is. Egy stylist szerint azonban az öltözéknél is feltűnőbb, mennyire boldognak tűnik az énekesnő: szinte minden róla készült fotón mosolyog. A hotel előtt még a rajongóival is viccelődött: kezét a füléhez emelve arra biztatta őket, hogy énekeljenek még hangosabban.

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Évek óta téma, mennyire vékony Céline Dion

A friss felvételek kapcsán ismét sokan szóvá tették Céline Dion rendkívül karcsú alakját. A világsztár testsúlya már évek óta találgatások tárgya, egyesek egészségügyi problémával vagy szigorú diétával hozták összefüggésbe látványosan vékony alkatát.

Céline Dion friss fotóin mindenki ugyanazt szúrta ki: feltűnően vékony a világsztár

Fotó: MAGALI COHEN / AFP

Az énekesnő azonban korábban maga tisztázta, hogy mindig is karcsú volt, és családjában sem jellemző a túlsúly.

Mint arról korábban beszámoltunk, néhány éve úgy tűnt, a legendás előadóművésznek örökre búcsút kell intenie a színpadnak. Céline Dion ugyanis bejelentette, hogy egy ritka neurológiai betegséggel, a stiff-person-szindrómával küzd, amely a mozgására és az énekhangjára is jelentős hatással volt. Most azonban ismét koncertekre készül, visszatérését pedig egy több szakemberből álló orvosi csapat is segíti.