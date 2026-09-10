Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyarázkodik az agrártárca III. Károly lovai miatt

Rendkívüli

Egynapos leállás jön az egyik legnagyobb magyar banknál

céline dion

Céline Dion miatt megint aggódnak: friss fotóin feltűnően vékony a világsztár - videó

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Céline Dion látványos ruhákban jelenik meg a francia fővárosban, képei láttán azonban sokaknak nem az öltözéke, hanem feltűnően vékony alakja tűnt fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
céline dionpárizsbanvékony

Céline Dion napok óta Párizsban tartózkodik, ahol szeptember 12-én indul koncertsorozata, a világsztár azonban már most magára irányítja a figyelmet látványos megjelenéseivel.

Céline Dion
Céline Dion miatt megint aggódnak: friss fotóin feltűnően vékony a világsztár
Fotó: MAGALI COHEN / AFP

Az 58 éves világsztár az elmúlt napokban sorra jelent meg figyelemfelkeltő összeállításokban a francia fővárosban, a szállásául szolgáló hotel előtt pedig rendszeresen integet az őt váró tömegnek.

Canadian singer Celine Dion acknowledges fans as she arrives at Hotel Le Royal Monceau in Paris on August 28, 2026, ahead of he series of concerts in the French capital. Celine Dion, 58, announced in late March, in a video and a message projected onto the Eiffel Tower, her return to the stage, in Paris, after six years away from the public, between the pandemic and persistent health problems. She has suffered since 2022 from stiff person syndrome, a rare and incurable neurological condition. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
Minden tekintet Céline Dionra szegeződött Párizsban
Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Látták elegáns, fekete Loewe bőrruhában, de farmerben és egy szintén fekete, fényes Givenchy dzsekiben is. Egy stylist szerint azonban az öltözéknél is feltűnőbb, mennyire boldognak tűnik az énekesnő: szinte minden róla készült fotón mosolyog. A hotel előtt még a rajongóival is viccelődött: kezét a füléhez emelve arra biztatta őket, hogy énekeljenek még hangosabban.

Canadian singer Celine Dion waves to fans as she exits Hotel Le Royal Monceau in Paris on September 3, 2026, ahead of a series of concerts in the French capital. Celine Dion, 58, announced in late March, in a video and a message projected onto the Eiffel Tower, her return to the stage, in Paris, after six years away from the public, between the pandemic and persistent health problems. She has suffered since 2022 from stiff person syndrome, a rare and incurable neurological condition. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)
Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Évek óta téma, mennyire vékony Céline Dion 

A friss felvételek kapcsán ismét sokan szóvá tették Céline Dion rendkívül karcsú alakját. A világsztár testsúlya már évek óta találgatások tárgya, egyesek egészségügyi problémával vagy szigorú diétával hozták összefüggésbe látványosan vékony alkatát.

Celine Dion steps out of her hotel and waves to her fans at the Royal Monceau Hotel, in Paris on September 5, 2026. (Photo by Magali Cohen / Hans Lucas via AFP)
Céline Dion friss fotóin mindenki ugyanazt szúrta ki: feltűnően vékony a világsztár
Fotó: MAGALI COHEN / AFP

Az énekesnő azonban korábban maga tisztázta, hogy mindig is karcsú volt, és családjában sem jellemző a túlsúly. 

Mint arról korábban beszámoltunk, néhány éve úgy tűnt, a legendás előadóművésznek örökre búcsút kell intenie a színpadnak. Céline Dion ugyanis bejelentette, hogy egy ritka neurológiai betegséggel, a stiff-person-szindrómával küzd, amely a mozgására és az énekhangjára is jelentős hatással volt. Most azonban ismét koncertekre készül, visszatérését pedig egy több szakemberből álló orvosi csapat is segíti.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!