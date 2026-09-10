Céline Dion miatt megint aggódnak: friss fotóin feltűnően vékony a világsztár - videó

Céline Dion napok óta Párizsban tartózkodik, ahol szeptember 12-én indul koncertsorozata, a világsztár azonban már most magára irányítja a figyelmet látványos megjelenéseivel.
Az 58 éves világsztár az elmúlt napokban sorra jelent meg figyelemfelkeltő összeállításokban a francia fővárosban, a szállásául szolgáló hotel előtt pedig rendszeresen integet az őt váró tömegnek.
Látták elegáns, fekete Loewe bőrruhában, de farmerben és egy szintén fekete, fényes Givenchy dzsekiben is. Egy stylist szerint azonban az öltözéknél is feltűnőbb, mennyire boldognak tűnik az énekesnő: szinte minden róla készült fotón mosolyog. A hotel előtt még a rajongóival is viccelődött: kezét a füléhez emelve arra biztatta őket, hogy énekeljenek még hangosabban.
Évek óta téma, mennyire vékony Céline Dion
A friss felvételek kapcsán ismét sokan szóvá tették Céline Dion rendkívül karcsú alakját. A világsztár testsúlya már évek óta találgatások tárgya, egyesek egészségügyi problémával vagy szigorú diétával hozták összefüggésbe látványosan vékony alkatát.
Az énekesnő azonban korábban maga tisztázta, hogy mindig is karcsú volt, és családjában sem jellemző a túlsúly.
Mint arról korábban beszámoltunk, néhány éve úgy tűnt, a legendás előadóművésznek örökre búcsút kell intenie a színpadnak. Céline Dion ugyanis bejelentette, hogy egy ritka neurológiai betegséggel, a stiff-person-szindrómával küzd, amely a mozgására és az énekhangjára is jelentős hatással volt. Most azonban ismét koncertekre készül, visszatérését pedig egy több szakemberből álló orvosi csapat is segíti.