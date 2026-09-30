„Mélyen összetörtünk” – 13 éves lánya halálát jelentette be a népszerű színész

Chad Lowe lánya, Fiona 13 éves korában elhunyt. A Hazug csajok társasága című sorozat színésze megható sorokkal búcsúzott.

Chad Lowe lánya, Fiona 13 éves volt

Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Chad Lowe lánya tragikus körülmények között halhatott meg

Mélyen összetörtünk szeretett Fionánk elvesztése miatt. Szeretetteljes, okos és kreatív kislány volt, aki imádott táncolni. Halála az egész család számára lesújtó, ezért most imákat és magánéletünk tiszteletben tartását kérjük.

– közölte a család kedden a Page Six-szel.

Chad Lowe’s daughter Fiona dead at 13 https://t.co/PxQE4wjTqG pic.twitter.com/BFwTQd6hXg — New York Post (@nypost) September 30, 2026

Bár a fiatal halálának okát nem közölték, a közleményben megosztották az öngyilkosság-megelőzési segélyvonal elérhetőségét is.

Lowe Fionát feleségével, Kim Painterrel nevelte. A házaspárnak két másik lánya is van: a 17 éves Mabel és a 10 éves Nixie. Annak az iskolának a szülői, ahová Fiona járt, kedden reggel e-mailt kaptak az igazgatótól arról, hogy egy diák meghalt. Az üzenetben azonban nem nevezték meg a gyermeket.

Mély szomorúsággal értesítem Önöket egyik diákunk haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a diák családjának, barátainak és tanárainak

– állt az e-mailben. Az iskola azt is közölte, hogy tanácsadók állnak a diákok és a munkatársak rendelkezésére, akiknek érzelmi támogatásra van szükségük ebben a nehéz időszakban.

Az 58 éves színész utoljára 2025 novemberében posztolt Fionáról az Instagramon, a lány születésnapja alkalmából. „Ma hivatalosan is tinédzser lett Fiona!!” – írta akkor. 2025 februárjában Lowe fotókat osztott meg arról, ahogy lányai meglátogatták Los Angelesben egykori gyerekkori otthonuk maradványait. A ház teljesen megsemmisült a Palisades-i tűzvészben.

A színész 2024 augusztusában a Still Here Hollywood című podcastban beszélt arról, milyen érzés három lány édesapjának lenni, és ezt kiváltságnak nevezte. Elmondta, hogy bár korábban intellektuálisan tisztában volt a nőkkel kapcsolatos társadalmi egyenlőtlenségekkel, a három lánya révén ez számára személyesebb üggyé vált: „Most már a szívemben is érzem, mert három lányom van. Így tényleg az ő szemszögükből nézem a világot.” Hozzátette ugyanakkor, hogy nem borúlátó, szerinte a társadalom változik.