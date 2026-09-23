50 éve hódították meg a világot Charlie angyalai: így néznek ki ma a sorozat még elő bombázói

1976. szeptemberében mutatták be az ABC újdonságát, a Charlie angyalait, amelyben a titokzatos milliárdos, Charlie Townsend magánnyomozó irodájában három fiatal nő, Sabrina, Jill és Kelly kezdenek dolgozni, és igyekszenek minden eléjük gördülő akadály ellenére felgöngyölíteni aktuális ügyeiket. A bűnügyi sorozat különlegessége, amellett, hogy dögös csajok üldözik a rosszfiúkat, hogy a címszereplő Charlie valójában sosem jelenik meg benne, csak a hangját hallhatjuk, ahogy a lányok is. És bár a készítők maguk sem számítottak rá, de a siker világszintű volt, így a három színésznőből azonnal világsztár lett. De vajon mi történt velük és utódaikkal azóta? Mutatjuk!

A Charlie angyalai főszereplői egyik pillanatról a másikra lettek a világ kedvencei (Fotó: AFP)

Az eredeti felállás szerint Charlie angyalait Farrah Fawcett, Kate Jackson és Jaclyn Smith alakították, ám ez a trió mindössze egy évad után felbomlott. A Jill-t alakító Farrah kiszállt a szériából, de a készítők arra kötelezték, hogy a későbbi szezonokban is jelenjen meg egy-egy rövid epizódszerep erejéig. A szőke bombázó helyét Cheryl Ladd vette át, aki eredetileg Jill húgát, Krist alakította. Később Kate Jackson is úgy döntött, hogy maga mögött hagyja az angyal szerepet, annak ellenére, hogy a sorozat forgatókönyvét eredetileg kifejezetten rá szabva írták meg, és a két kolléganője csak később került a képbe. Ezek után Sabrina helyét egy évad erejéig Tiffany vette át, akit Shelley Hack formált meg, majd Tanya, akit Julie Roberts keltett életre. Kelly, azaz Jaclyn Smith volt az egyetlen, aki az elsőtől az ötödik évad végéig kitartott.

A Charlie angyalai sorozat minden pillanatában tökéletes lenyomata az 1970-es éveknek (Fotó: AFP)

Mi lett Charlie angyalaival?

Farrah a sorozatból való távozása után nagyjátékfilmekben szerepelt, bár az igazi áttörés sosem jött el, hiába volt a legnépszerűbb angyal. A szőke bombázó a legemlékezetesebb alakítását az Elszabadult indulatok című thrillerben nyújtotta, miért Golden Globe-díjra is jelölték. A színésznő végül 2009-ben, alig 62 évesen elhunyt. Kate Jackson karrierje is kolléganőjééhez hasonlóan alakult, ugyanis bár számos filmben és sorozatban kapott kisebb-nagyobb szerepet, de a Charlie angyalainak árnyékából nem tudott kilépni. Mára ráadásul szinte teljesen felismerhetetlenné vált, ugyanis az öregedés ellen plasztikai műtétekkel igyekezett "védekezni", de sorozatos beavatkozások teljesen eltorzították az arcát. Jaclyn Smithnek azonban szerencsésebben alakult a hollywoodi álom, a sorozat vége után ugyanis számos főszerepet kapott, és bár jövő hónapban már a 81. születésnapját ünnepli, még ma is csúcsformában van. Ha pedig az akkor és most fotókra is kíváncsi vagy, kattints a galériánkra!