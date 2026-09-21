Kitálalt volt férjei hűtlenségéről a Charlie angyalai sztárja

Azóta, hogy 50 éve ismertté vált Kelly Garrett szerepében a Charlie angyalai című sorozatban, Jaclyn Smith nagyrészt bizalmasan kezelte négy házasságának részleteit - egészen mostanáig. Új memoárjában, az I Once Knew a Guy Named Charlie-ban, valamint a People-nak a színésznő és kétgyermekes édesanya elmesélte azt a kanyargós utat, amit megtett élete szerelméhez a 72 éves Brad Allenhez, akivel már 29 éve házasok.
Hűtlen férjek és függőség: kitálalt a Charlie angyalai sztárja
A világ legjobb családjában nőttem fel, szabályokat követő ember vagyok - senki sem gondolta volna, hogy ennyi házasságom lesz... Azt hiszem, ez sokkolja a gyerekeimet, de megértik, mert igazán ismernek engem
- mondta a 80 éves Smith.
Smith azt mondja, hogy első két házassága, Roger Davis és Dennis Cole színészekkel - akik mindketten hűtlenek voltak - a szíve mélyén nem minősült házasságnak, de tanult belőlük.
A Charlie angyalai hozta hírnév előtt a modell és színésznő 1968-ban, egy reklámcastingon ismerkedett meg Davisszel, az ABC Dark Shadows című szappanoperájának akkori sztárjával. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, és hónapokkal később már házasok voltak.
Tényleg azt gondoltam, hogy tökéletes párost alkotunk. Egyikőnk sem ivott, szerettük az építészetet, mindketten színészek voltunk, mindketten délről származtunk, ugyanazt az ételt szerettük. Mindent ugyanúgy szerettünk, de mennyi mindent kellett még tanulnom.
Két évvel a kapcsolatuk kezdete után Smith egy barátjával sétált, hogy megnézzenek egy lakást, amit Davisszel New Yorkban terveztek bérelni, amikor összefutott Warren Beattyvel, aki meghallgatásra kérte egy filmjéhez, amin dolgozott. Pillanatokkal később Davis is megjelent, majd mielőtt Smithnek lehetősége lett volna válaszolni, azt mondta Beattynek, hogy a színésznő nem szerepelhet a filmjében, mert ő csak reklámokban szerepel.
Smith később megtudta, hogy amíg Beattyvel beszélgetett, Davis fent volt, és megcsalta az ingatlanügynökükkel, Laurával a lakásban. Végül a színésznő elvált Davistől, miután a negyedik házassági évfordulójukon rajtakapta egy másik nővel.
Elég naiv voltam és szerelmes a szerelembe, de van egy határ. Amikor már kezd lepattogni a festék, ideje továbblépni
- jegyezte meg a történtekkel kapcsolatban Smith.
A színésznő Cole-val az Angyalok első évadában ismerkedett meg, majd 1981-ben szintén elváltak, miután megtudta, hogy Cole hűtlen volt egy, a zsebében talált, a fia barátnőjétől származó üzenetből. Állítása szerint kapcsolatuk során némi féltékenység is volt köztük a Smith berobbanó karrierje miatt. "Ő egy kedves ember volt. Egyszerűen nem működött" - tette hozzá a.
Smith harmadik férjével, Anthony B. Richmond operatőrrel az 1980-as Knightkill című filmjének forgatásán ismerkedett meg. A forgatás befejezése után elkezdtek randizni, Richmond egy-két hónappal később megkérte a kezét. 1981-ben összeházasodtak, és 1982-ben megszületett fiuk, Gaston, 1985-ben pedig lányuk, Spencer-Margaret.
Ez az időszak az életemben egy nagyon szép időszak volt. Soha nem gondoltam volna, hogy valaha is lesznek gyerekeim, és ő ezeket a gyönyörű gyerekeket ajándékozta nekem. Odaadó volt hozzám, és jól együttműködtünk.
Házasságuk végül Richmond függőségével ért véget 1989-ben.
Úgy gondolom, működött volna, de nem tudtam megbirkózni az alkohollal és a drogokkal. Az alkohol kavalkádja és az, amikor az emberek visszaéltek vele, elriasztott.
Ma már volt férje józan, amiért nagyon büszke rá Smith. "Nagyszerűen van. Még mindig tisztelem őt. Hála istennek, hogy meglátta a fényt. Ez tényleg tönkretehet mindent" - tette hozzá.
Smith azt mondja, hogy végre jól döntött Allennel, akivel akkor ismerkedett meg, mikor 1991-ben segített lebonyolítani apja szívműtétjét. Majd 1997-ben házasodtak össze.
Nagyszerű férjem, nagyszerű házasságom és a legfantasztikusabb mostohaapa áll mellettem, akiről valaha is álmodhattam. Úgy szereti a gyerekeimet, mintha az övéi lennének. Nincs is jobb ajándék. Egy olyan nőként, aki mindig hitt a házasságban és a családban, végre ezt is megkaptam.