Kitálalt volt férjei hűtlenségéről a Charlie angyalai sztárja

Azóta, hogy 50 éve ismertté vált Kelly Garrett szerepében a Charlie angyalai című sorozatban, Jaclyn Smith nagyrészt bizalmasan kezelte négy házasságának részleteit - egészen mostanáig. Új memoárjában, az I Once Knew a Guy Named Charlie-ban, valamint a People-nak a színésznő és kétgyermekes édesanya elmesélte azt a kanyargós utat, amit megtett élete szerelméhez a 72 éves Brad Allenhez, akivel már 29 éve házasok.

A Charlie angyalai sztárjai, középen Jaclyn Smith-tel. Fotó: Nina Prommer

Hűtlen férjek és függőség: kitálalt a Charlie angyalai sztárja

A világ legjobb családjában nőttem fel, szabályokat követő ember vagyok - senki sem gondolta volna, hogy ennyi házasságom lesz... Azt hiszem, ez sokkolja a gyerekeimet, de megértik, mert igazán ismernek engem

- mondta a 80 éves Smith.

Smith azt mondja, hogy első két házassága, Roger Davis és Dennis Cole színészekkel - akik mindketten hűtlenek voltak - a szíve mélyén nem minősült házasságnak, de tanult belőlük.

A Charlie angyalai hozta hírnév előtt a modell és színésznő 1968-ban, egy reklámcastingon ismerkedett meg Davisszel, az ABC Dark Shadows című szappanoperájának akkori sztárjával. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, és hónapokkal később már házasok voltak.

Tényleg azt gondoltam, hogy tökéletes párost alkotunk. Egyikőnk sem ivott, szerettük az építészetet, mindketten színészek voltunk, mindketten délről származtunk, ugyanazt az ételt szerettük. Mindent ugyanúgy szerettünk, de mennyi mindent kellett még tanulnom.

Két évvel a kapcsolatuk kezdete után Smith egy barátjával sétált, hogy megnézzenek egy lakást, amit Davisszel New Yorkban terveztek bérelni, amikor összefutott Warren Beattyvel, aki meghallgatásra kérte egy filmjéhez, amin dolgozott. Pillanatokkal később Davis is megjelent, majd mielőtt Smithnek lehetősége lett volna válaszolni, azt mondta Beattynek, hogy a színésznő nem szerepelhet a filmjében, mert ő csak reklámokban szerepel.

Smith később megtudta, hogy amíg Beattyvel beszélgetett, Davis fent volt, és megcsalta az ingatlanügynökükkel, Laurával a lakásban. Végül a színésznő elvált Davistől, miután a negyedik házassági évfordulójukon rajtakapta egy másik nővel.

Elég naiv voltam és szerelmes a szerelembe, de van egy határ. Amikor már kezd lepattogni a festék, ideje továbblépni

- jegyezte meg a történtekkel kapcsolatban Smith.