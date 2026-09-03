Fényes karrier, majd mélyrepülés: 61 éves lett Charlie Sheen – Galéria

Charlie Sheen nevét sem a tévénézőknek, sem pedig a mozirajongóknak nem kell bemutatni, bár az utóbbi években leginkább csak az ismétlések miatt láthatjuk képernyőn. Martin Sheen fia fényes csillagként kezdte pályafutását, ám végül őt is utolérték a hírnév árnyoldalai, így az ikonikus filmsztárból szép lassan botrányhős lett. Charlie Sheen ma ünnepli 61. születésnapját, aminek kapcsán felidéztük, honnan indult Hollywood egykori szívtiprója.

Charlie Sheen karrierje A szakasz című mozival indult, és a '80-as évek közepétől fényesen ívelt felfelé (Fotó: Northfoto)

Charlie Sheen, eredeti nevén Carlos Irwin Estevez 1965. szeptember 3-án született, az ismert színész, Martin Sheen második gyermekeként. Testvérei: Emilio Estevez, Ramón Estevez és Renée Estevez szintén mind színészek, édesapjával és bátyjával Emilioval többször is játszott együtt karrierje kezdetén. Első szerepeit A szakaszban, a Tőzsdecápákban és A zöldfülűben kapta, majd jött a Nagy durranás, ami akkora siker lett, hogy egy folytatás is készült hozzá, amiben szintén Martin Sheennel együtt szerepelt. A mozisikerek után a tévésorozatok felé fordult, és a Kerge városban, Charlie Crawfordként nyújtott alakításáért Golden Globe-díjat kapott. Ekkor kapta meg Charlie Harper szerepét a Két pasi – meg egy kicsiben, amiért számos újabb Golden Globe- és Primetime Emmy-jelölést kapott. A sitcom olyan sikeres volt, hogy 2010-ben a maga epizódonkénti 1,8 millió dolláros gázsijával Sheen volt a legjobban fizetett tévés sorozatsztár. 2011-ben azonban menesztették a sorozattól, miután sértő megjegyzésekkel illette a sorozat alkotóját, Chuck Lorre-t. A helyére Ashton Kutcher került, ő pedig a Nyugi, Charlie! címszereplőjeként folytatta, ám ez már nem hozott neki akkora sikert, és magánéleti botrányai is egyre inkább elhatalmasodtak.

Charlie Sheen feleségei hatalmas nyilvános botrány közepette váltak el tőle, miután a függőségei teljesen átvették az uralmat az élete felett (Fotó: AFP)

Charlie Sheen botrányai egymást érik

A színészről régóta beszéltek alkohol- és drogproblémái miatt, amik a vele való közös munkát szintén egyre nehezebbé tették, így Hollywood lassan elfordult tőle. Sorozatos nőügyei, viharos házasságai és válásai után pedig 2015-ben kiderült róla, hogy HIV-fertőzött. A színész háromszor volt nős, és összesen 5 gyermeke született, három különböző édesanyától. Charlie Sheen első gyermeke, Cassandra Estevez még 20 éves korában jött világra középiskolai szerelmétől, aki azóta megajándékozta egy unokával is. Ezután Sheen több pornószínésznővel randizott, majd 1995-ben feleségül vette Donna Peelet, de miután újabb titkokra derült fény, még ugyanabban az évben beadták a válókeresetet. A színész néhány évvel később, 2000-ben ismerte meg második feleségét, Denise Richardsot, akivel 2002-ben mondták ki a boldogító igent, és két lányuk született, de végül a színésznő 2005-ben erőszakos viselkedésére és szerfüggőségére hivatkozva elvált tőle. Kapcsolatuk a harmadik feleségével, Brooke Muellerrel szintén hasonlóan alakult, aki ikerfiúkkal ajándékozta meg Sheent, de 3 évvel az esküvő után távoltartási végzést kért ellene, és még abban az évben elvált tőle. És bár mindennek már 15 éve, Charlie Sheen bírósági ügye tovább folytatódnak, ugyanis két nő is beperelte, amiért erőszakosan viselkedett és eltitkolta előlük, hogy HIV-fertőzött. Az utóbbi eset 2022-ben zárult le, miután 120 ezer dolláros kártérítést fizetett. Charlie Sheen önéletrajzi könyve 2025-ben jelent meg, ahol még több megbotránkoztató titokról rántotta le a leplet. Galériánkban azonban most azt mutatjuk meg, hogy milyen is volt a színész a botrányok előtt, a csúcson!