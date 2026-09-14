Megtörten jelentették be a hírt: elhunyt a hetvenes évek ikonikus rocksztárja

Szeptember 13-án, 71 éves korában elhunyt Cheetah Chrome, valódi nevén Eugene Richard O'Connor, akit a legtöbben az 1970-es évek egyik népszerű punkzenekara, a Dead Boys gitárosaként ismertek. A hírt a zenekar tagjai erősítették meg egy Instagram-bejegyzésben a hivatalos oldalukon.

71 éves korában elhunyt Cheetah Chrome / Fotó: ROBIN MARCHANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elhunyt a hetvenes évek legendás rocksztárja, Cheetah Chrome

Mérhetetlen szomorúsággal jelentjük be szeretett barátunk és zenekartársunk, Cheetah Chrome halálhírét. Cheetah egy igen eredeti figura volt, a punk rock mozgalom építésze. Egy egyszemélyes hurrikán, aki a vad gitár riffjeivel és vad energiájával felforgatta a zenei szcénát. Mindemellett Cheetah egy nagyon kedves fickó is volt, aki imádta a rock and rollt. Részvétünket fejezzük ki Cheetah családjának, barátainak és rajongóinak szerte a világon. A zenéje tovább él, és generációkon át inspirálni fog másokat. Isten veled, Cheetah!

- olvasható a közleményben. A halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra.

Cheetah Chrome a Rocket from the Tombs gitárosa volt 1974-ben, mielőtt megalapította a Frankensteint Stiv Batorsszal és Johnny Blitzcel: a nevüket később Dead Boysra változtatták. 1976-ban New Yorkba költöztek, és rendszeres fellépői lettek a feltörekvő CBGB zenei klubnak.

A rajongók a közösségi médiában értesültek a történtekről, majd ezt követően sorra tisztelegtek az elhunyt zenész előtt

Nagyon szomorú hír. A Dead Boys fontos része volt a New York-i punk rock színtérnek az 1970-es években

- írta az egyikük.

Hihetetlenül szomorú vagyok, hogy ezt hallom. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy időt tölthettem vele, mint a sofőrje és egyfajta idegenvezetője, amikor néhány évvel ezelőtt fellépett Miamiban a punk rock zenekar újraegyesülésén. Egy valódi úriember és egy csodálatos zenész volt

- tette hozzá egy másik, a Daily Star beszámolója szerint.