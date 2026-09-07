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énekesnő

Gólyahír! Ötödik gyermekét várja a gyönyörű énekesnő

1 órája
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Új taggal bővül az amerikai énekesnő családja. Ciara és férje, Russell Wilson szeptember 6-án egy közös Instagram-bejegyzésben jelentették be, hogy ötödik gyermeküket várják, két lány és két fiú születése után.
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Ötödik alkalommal vár gyermeket Ciara. Az amerikai énekesnő és férje, a amerikaifutball-játékos Russell Wilson szeptember 6-án egy közös Instagram-bejegyzésben újságolták el, hogy két lányuk, a kétéves Amora és a kilencéves Sienna, valamint fiaik, a hatéves Win és a 12 éves Future születése után új taggal bővül a családjuk. Az ekkor közzétett felvételen az énekesnő a gyermekei nevével ellátott pólók mellett egy aprócska rugdalózót is megmutatott.

US singer Ciara and husband football quarterback Russell Wilson attend the Vanity Fair Oscars Party at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, on March 10, 2024. (Photo by Michael TRAN / AFP)
Ötödik gyermekét várja a férjével Ciara / Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Ötödik gyermekét várja Ciara 

Miután 2023 decemberében világra jött kisebbik lánya, Amora, Ciara visszatért a fellépésekhez, 2024 augusztusában pedig egy olyan Instagram-posztot tett közzé, amelyben a turné alatti családi pillanatokat osztotta meg. A sztár a People magazinnak akkor úgy nyilatkozott, a szerettei végig vele voltak az út során, mielőtt ősszel a gyerekek visszatértek volna az iskolába.

Ez volt a legcsodálatosabb időszak a gyermekeimmel. Azt gondoltam, erről szól az élet, az apró örömökről. Nagyon hálás vagyok

- tette hozzá Ciara.

 

 

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