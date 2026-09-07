Gólyahír! Ötödik gyermekét várja a gyönyörű énekesnő

Ötödik alkalommal vár gyermeket Ciara. Az amerikai énekesnő és férje, a amerikaifutball-játékos Russell Wilson szeptember 6-án egy közös Instagram-bejegyzésben újságolták el, hogy két lányuk, a kétéves Amora és a kilencéves Sienna, valamint fiaik, a hatéves Win és a 12 éves Future születése után új taggal bővül a családjuk. Az ekkor közzétett felvételen az énekesnő a gyermekei nevével ellátott pólók mellett egy aprócska rugdalózót is megmutatott.

Ötödik gyermekét várja a férjével Ciara / Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Ötödik gyermekét várja Ciara

Miután 2023 decemberében világra jött kisebbik lánya, Amora, Ciara visszatért a fellépésekhez, 2024 augusztusában pedig egy olyan Instagram-posztot tett közzé, amelyben a turné alatti családi pillanatokat osztotta meg. A sztár a People magazinnak akkor úgy nyilatkozott, a szerettei végig vele voltak az út során, mielőtt ősszel a gyerekek visszatértek volna az iskolába.

Ez volt a legcsodálatosabb időszak a gyermekeimmel. Azt gondoltam, erről szól az élet, az apró örömökről. Nagyon hálás vagyok

- tette hozzá Ciara.