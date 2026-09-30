Előkerült Cindy Crawford fiának utolsó videója – drogok hatása alatt állhatott

Újabb részletek láttak napvilágot Presley Gerber haláláról. A TMZ egy olyan felvételt hozott nyilvánosságra, amelyet Cindy Crawford 27 éves fia vélhetően maga készített a halála előtti éjszakán. A videón egy rehabilitációs intézményben látható, és a beszámoló szerint ekkor kábítószer hatása alatt állhatott.

Előkerült egy felvétel Presley Gerber utolsó éjszakájáról. Cindy Crawford 27 éves fiát néhány órával később holtan találták.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

Tudták, hogy drogokat fogyasztott

Gerbert szeptember 20-án, vasárnap reggel holtan találták a Santa Monica-i Resolutions Living intézményben. A TMZ szerint a 27 éves férfi előző délután kábítószert fogyasztott. A vele foglalkozó józansági kísérő ezt követően felhívta az intézményt, hogy helyet kérjen számára, és külön jelezte, hogy Gerber ekkor még a szer hatása alatt állt. Ennek ellenére fogadták.

Több rehabilitációs központ vezetője szerint kábítószer hatása alatt álló embert nem lett volna szabad ilyen, a józan életmód fenntartását segítő szálláson elhelyezni.

Gerbert eredetileg hétfőn vitték volna tovább egy rehabilitációs központba.

Évek óta harcolt a függőséggel

Cindy Crawford és Rande Gerber fia korábban nyíltan beszélt lelki problémáiról, pánikrohamairól és függőségéről is. Fél évvel ezelőtt Mexikóban egy vitatott ibogainterápiát is kipróbált.

A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, azt a boncolás tisztázhatja. A TMZ szerint

az intézmény azt a munkatársat, aki felvette Gerbert, időközben elbocsátotta.

Min arról beszámoltunk, Cindy Crawford fia az elmúlt hónapokban rendszeresen utazott egy napi 24 órás, józanságot támogató kísérő vagy gondozó társaságában. Ez alapján a modell az utolsó időszakban folyamatos támogatást kapott, miközben a családja is tisztában volt azzal, hogy kezelésre lehet szüksége.