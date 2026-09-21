Ekkor látták utoljára Cindy Crawford fiát: szülei oldalán tűnt fel Presley Gerber

Presley Gerber utolsó nyilvános szereplése során - hónapokkal a tragikus halála előtt - szülei, Cindy Crawford és Rande Gerber oldalán tűnt fel

Cindy Crawford és férje, Rande Gerber fiukkal, Presley Gerberrel Párizsban a 2017-es divathéten. Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE / 00352719

Június 11-én Presley és szülei részt vettek a We Are ENOUGH x Aviator Nation bemutató rendezvényen a kaliforniai Malibuban található Aviator Nation Dreamlandben. A trió mosolyogva pózolt a fotókhoz, Presley a 60 éves szupermodell és a 64 éves üzletember között állt.

Őszintén beszélt küzdelmeiről Cindy Crawford fia

A mentális egészségről szóló őszinte beszélgetésre létrehozott rendezvény során Presley nyíltan beszélt kanyargós útjáról és arról, hogy mi segített neki felismerni, hogy elég - azaz úgy jó, ahogy van. A modell elárulta, hogy 23 éves korában úgy döntött, hogy abbahagyja a különböző gyógyszerek szedését, és elkezdte megtanulni megkülönböztetni belső hangját a valódi önmagától - írja a Page Six.

Akkor éreztem magam a legszabadabban, amikor végre őszinte voltam magammal

- mondta a júniusi eseményen.

Presley arra is biztatta a résztvevőket, hogy összpontosítsanak az öngondoskodásra és a mozgásra.

Mozgasd a tested, függetlenül attól, hogy hogyan érzed magad. Menj ki a szabadba. Napozz egy kicsit. Ha nincs kedved mozogni, feküdj le a fűre.

Presley utolsó nyilvános szereplése anyjával és apjával több mint három hónappal tragikus halála előtt történt. Mint arról korábban beszámoltunk, a modell vasárnap hunyt el egy rehabilitációs intézetben, mindössze 27 évesen.