Csonka András nagy vallomása a Ding Dongról: „A temetésemen is nyilván elhangzik majd”

Csonka Andrással a Játékszín évadbemutató sajtótájékoztatóján volt szerencsénk interjút készíteni, ahol András - vagy ahogyan a legtöbben ismerhetik, Csonka Pici - mesélt a Ding-Dong véget nem érő sikeréről. De még arra is fény derült, hogy bár elmondása szerint ez ma már nem szokás, ő mégis kiadott egy új lemezt a nagyközönségnek.
Csonka András őszinte vallomása
András már az interjú elején rögtön pontosította, hogy a dal nem az ő szerzeménye. A Ding-Dong eredetileg egy holland dalsiker.
Fontos megemlíteni, hogy ez nem az én slágerem. Ez egy holland dal, amivel 1975-ben meg is nyerték az Eurovíziós Dalfesztivált. Mi pedig épp a harmadik lemezemen dolgoztunk Malek Miklóssal, aki ezt a dalt végül olyan köntösbe rázta, hogy nagyon ütött
– mesélte.
Azóta azonban a magyar közönség számára már szinte elképzelhetetlen Csonka András nélkül a Ding-Dong, valamint ő maga is úgy érzi, hogy a dal elválaszthatatlan lett tőle.
Tetoválásként van szinte rajtam, a temetésemen is nyilván elhangzik majd. Bárcsak ilyen dalokat találnék még, amik ilyen hatást váltanak ki
– fogalmazott. A dal sikere pedig, szerinte több dolog szerencsés találkozásának köszönhető.
A dal maga is nagyon jó volt, a feldolgozás is, és nem volt elcsépelve, valamint nem nagyon emlékeztek a létezésére. Én viszont igen!
– mondta, majd azt is elárulta, szerinte miért érinthette meg ennyire a közönséget.
Ez egy egyszerű dal, ami pozitív érzéseket ad, és ez akkor is, és most is nagyon fontos szerintem az embereknek.
A színész-énekes közben nem állt meg a régi sikereknél. Bár ma már kevesen vállalkoznak arra, hogy teljes lemezt adjanak ki, Csonka András most mégis megtette: „Egyébként kiadtam most egy lemezt, amit tudom, már senki nem csinál. De én azért kiadtam egyet, amin szintén feldolgozások vannak.” Az új lemez mellett pedig a Ding-Dong aligha tűnik el egyhamar Csonka András mellől. Ha rajta múlik, még nagyon sokáig felcsendül majd, és szórakoztatja vele a közönséget!