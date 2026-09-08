Csonka András nagy vallomása a Ding Dongról: „A temetésemen is nyilván elhangzik majd”

Csonka András fellépés: A színész-énekes falunapokon is szívesen előadja dalait (Fotó: László Szabolcs)

Azóta azonban a magyar közönség számára már szinte elképzelhetetlen Csonka András nélkül a Ding-Dong, valamint ő maga is úgy érzi, hogy a dal elválaszthatatlan lett tőle.

Tetoválásként van szinte rajtam, a temetésemen is nyilván elhangzik majd. Bárcsak ilyen dalokat találnék még, amik ilyen hatást váltanak ki

– fogalmazott. A dal sikere pedig, szerinte több dolog szerencsés találkozásának köszönhető.

A dal maga is nagyon jó volt, a feldolgozás is, és nem volt elcsépelve, valamint nem nagyon emlékeztek a létezésére. Én viszont igen!

– mondta, majd azt is elárulta, szerinte miért érinthette meg ennyire a közönséget.

Ez egy egyszerű dal, ami pozitív érzéseket ad, és ez akkor is, és most is nagyon fontos szerintem az embereknek.

A színész-énekes közben nem állt meg a régi sikereknél. Bár ma már kevesen vállalkoznak arra, hogy teljes lemezt adjanak ki, Csonka András most mégis megtette: „Egyébként kiadtam most egy lemezt, amit tudom, már senki nem csinál. De én azért kiadtam egyet, amin szintén feldolgozások vannak.” Az új lemez mellett pedig a Ding-Dong aligha tűnik el egyhamar Csonka András mellől. Ha rajta múlik, még nagyon sokáig felcsendül majd, és szórakoztatja vele a közönséget!