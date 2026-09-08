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Csonka András

Csonka András nagy vallomása a Ding Dongról: „A temetésemen is nyilván elhangzik majd”

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A színész számára a Ding-Dong már jóval több egy egykori slágernél: az évtizedek alatt összeforrt vele. Csonka András most arról mesélt lapunknak, hogyan lett a dalból óriási siker, és egy egészen különleges vallomást is tett.
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Csonka AndrásŐszinte vallomás90-es éveksláger

Csonka Andrással a Játékszín évadbemutató sajtótájékoztatóján volt szerencsénk interjút készíteni, ahol András - vagy ahogyan a legtöbben ismerhetik, Csonka Pici - mesélt a Ding-Dong véget nem érő sikeréről. De még arra is fény derült, hogy bár elmondása szerint ez ma már nem szokás, ő mégis kiadott egy új lemezt a nagyközönségnek.

Csonka András krém színű öltönyben hozza a kezében mosolyova a süteményt.
Csonka András színész-énekes a 90-es években adta ki a Ding-Dong című slágerfeldolgozást (Fotó: László Szabolcs)

Csonka András őszinte vallomása

András már az interjú elején rögtön pontosította, hogy a dal nem az ő szerzeménye. A Ding-Dong eredetileg egy holland dalsiker.

Fontos megemlíteni, hogy ez nem az én slágerem. Ez egy holland dal, amivel 1975-ben meg is nyerték az Eurovíziós Dalfesztivált.  Mi pedig épp a harmadik lemezemen dolgoztunk Malek Miklóssal, aki ezt a dalt végül olyan köntösbe rázta, hogy nagyon ütött

– mesélte.

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Csonka András krém színű öltönyszettben mosolyog a kamerának.
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Azóta azonban a magyar közönség számára már szinte elképzelhetetlen Csonka András nélkül a Ding-Dong, valamint ő maga is úgy érzi, hogy a dal elválaszthatatlan lett tőle.

Tetoválásként van szinte rajtam, a temetésemen is nyilván elhangzik majd. Bárcsak ilyen dalokat találnék még, amik ilyen hatást váltanak ki

– fogalmazott. A dal sikere pedig, szerinte több dolog szerencsés találkozásának köszönhető.

A dal maga is nagyon jó volt, a feldolgozás is, és nem volt elcsépelve, valamint nem nagyon emlékeztek a létezésére. Én viszont igen!

– mondta, majd azt is elárulta, szerinte miért érinthette meg ennyire a közönséget.

Ez egy egyszerű dal, ami pozitív érzéseket ad, és ez akkor is, és most is nagyon fontos szerintem az embereknek.

A színész-énekes közben nem állt meg a régi sikereknél. Bár ma már kevesen vállalkoznak arra, hogy teljes lemezt adjanak ki, Csonka András most mégis megtette: „Egyébként kiadtam most egy lemezt, amit tudom, már senki nem csinál. De én azért kiadtam egyet, amin szintén feldolgozások vannak.” Az új lemez mellett pedig a Ding-Dong aligha tűnik el egyhamar Csonka András mellől. Ha rajta múlik, még nagyon sokáig felcsendül majd, és szórakoztatja vele a közönséget!

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