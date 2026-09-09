„A mai napig ordítok belül” – Csuja Imre elhunyt fiairól vallott!

Csuja Imre elsőszülött fia, Gergő skizofrén hajlamokkal és annak tüneteivel vívott nagy harcot, míg mindössze 17 évesen véget vettet saját életének. A színész legkisebb gyermeke és második fia is hasonló problémákkal küzdött, mivel bipoláris zavarral élt együtt. Csuja Imre elmondása szerint többször is járt pszichiátrián fia, ám végül 29 évesen ő is öngyilkos lett. Az elismert színész most őszintén vallott az óriási fájdalomról, ami a mai napig jelen van az életében.

Csuja Imre felesége, Árvay Zsuzsa rendszeresen beszél férjével két elhunyt fiukról (Fotó: MW Bulvár)

Csuja Imre megrendítő vallomást tett fiairól

Egy édesapának feldolgozhatatlan tragédia, amikor saját gyermekeit kell eltemetnie. Az pedig, hogy mindketten öngyilkosok lettek, borzasztóbb érzés lehet, mint bármi más. A népszerű színész a mai napig gyászolja két gyermekét.

Szörnyű, hogy a szeretet erejével sem tudod ezt a rohadt betegséget elsimítani vagy elmulasztani. Bencével tényleg mentünk mindenhova, Gergő pedig 17 évesen egyik pillanatról a másikra úgy döntött, hogy vége. Most lenne Gergő 42 éves

– emlékezett vissza fiaira a gyászoló édesapa.

Csuja Imre és felesége a mai napig sokat beszélgetnek gyermekeikről, ami által a gyászfolyamatot próbálják enyhíteni. „Az a lehetősége egy színésznek ilyenkor, hogy ő ki tudja játszani az örömöt és a bánatot is magából. Míg egy félig-meddig szakmabeli feleségnek ez nem nagyon adatik meg. Azt tudjuk csinálni, hogy nagyon sokat beszélgetünk a fiúkról. Régi sztorikról, gyerekszájakról, a közös nyaralásokról, és ha kiemlékezzük magunkat, akkor elmegyünk játszani az unokákkal” – jegyezte meg a Jászai Mari-díjas színművész.

Csuja Imre fiai közül mindketten küzdöttek mentális problémákkal (Fotó: RTL/hot! magazin)

Csuja Imre nem szeretett volna összeomlani

Nekünk mindig az volt a fejünkben, hogy nem szabad összeomlani, mivel ott van a másik két gyerek. Aztán Bencénél is az volt, hogy nem szabad, mert ott van Fanni meg az unokák. Most már nagyon remélem, hogy túl vagyunk ezeken és legyen vége a tragédiáknak

– mondta a híres színész Megyeri Jonatán podcastjében.

Egy átlagember nem képes felfogni, hogy a mai napig milyen érzések vannak Csuja Imrében, ám most elárulta, hogy a nyugodt külső mögött egy tomboló belső rejtőzik. „A mai napig ordítok belül torkom szakadtából. Ez olyan, mint a néma sikoly a Keresztapában Al Pacinónál” – emelte ki a színművész.