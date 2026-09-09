„A mai napig ordítok belül” – Csuja Imre elhunyt fiairól vallott!

Csuja Imre elsőszülött fia, Gergő skizofrén hajlamokkal és annak tüneteivel vívott nagy harcot, míg mindössze 17 évesen véget vettet saját életének. A színész legkisebb gyermeke és második fia is hasonló problémákkal küzdött, mivel bipoláris zavarral élt együtt. Csuja Imre elmondása szerint többször is járt pszichiátrián fia, ám végül 29 évesen ő is öngyilkos lett. Az elismert színész most őszintén vallott az óriási fájdalomról, ami a mai napig jelen van az életében.
Csuja Imre megrendítő vallomást tett fiairól
Egy édesapának feldolgozhatatlan tragédia, amikor saját gyermekeit kell eltemetnie. Az pedig, hogy mindketten öngyilkosok lettek, borzasztóbb érzés lehet, mint bármi más. A népszerű színész a mai napig gyászolja két gyermekét.
Szörnyű, hogy a szeretet erejével sem tudod ezt a rohadt betegséget elsimítani vagy elmulasztani. Bencével tényleg mentünk mindenhova, Gergő pedig 17 évesen egyik pillanatról a másikra úgy döntött, hogy vége. Most lenne Gergő 42 éves
– emlékezett vissza fiaira a gyászoló édesapa.
Csuja Imre és felesége a mai napig sokat beszélgetnek gyermekeikről, ami által a gyászfolyamatot próbálják enyhíteni. „Az a lehetősége egy színésznek ilyenkor, hogy ő ki tudja játszani az örömöt és a bánatot is magából. Míg egy félig-meddig szakmabeli feleségnek ez nem nagyon adatik meg. Azt tudjuk csinálni, hogy nagyon sokat beszélgetünk a fiúkról. Régi sztorikról, gyerekszájakról, a közös nyaralásokról, és ha kiemlékezzük magunkat, akkor elmegyünk játszani az unokákkal” – jegyezte meg a Jászai Mari-díjas színművész.
Csuja Imre nem szeretett volna összeomlani
Nekünk mindig az volt a fejünkben, hogy nem szabad összeomlani, mivel ott van a másik két gyerek. Aztán Bencénél is az volt, hogy nem szabad, mert ott van Fanni meg az unokák. Most már nagyon remélem, hogy túl vagyunk ezeken és legyen vége a tragédiáknak
– mondta a híres színész Megyeri Jonatán podcastjében.
Egy átlagember nem képes felfogni, hogy a mai napig milyen érzések vannak Csuja Imrében, ám most elárulta, hogy a nyugodt külső mögött egy tomboló belső rejtőzik. „A mai napig ordítok belül torkom szakadtából. Ez olyan, mint a néma sikoly a Keresztapában Al Pacinónál” – emelte ki a színművész.
Csuja Imre lányát is nagyon megviselte az eset, leginkább Bence tragédiája, mivel akkor már ő is felnőtt nő volt gyerekekkel. Azonban a színész elmondása szerint a családon belül senki nem hibáztatott senkit és feleségével együtt így Fannira és az unokákra koncentráltak.