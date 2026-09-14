"Elment a hangom, a pályafutásomnak vége" – 23 ezer forintos segélyből él Charlie egykori vokalistája

Charlie, Tátrai Band, Rapülők, Koncz Zsuzsa, Sziámi – Czerovszky Heni igazi legendákkal dolgozott vokalistaként. Mára azonban már csak az emlékek maradtak meg neki – valamint rengeteg tartozás édesanyja öröksége után. Az énekesnő jelenleg havi 23 ezer forintos segélyből és támogatásokból él meg, miközben a bank 700 ezer forintot követel tőle.

Czerovszky Heni korábban még a Voice-ban is szerencsét próbált korábban

Fotó: TV2

"Az anyám már két éve meghalt, soha nem bánt jól a pénzzel, és nem is hagyott rám semmit, mert semmije nem volt. Viszont csinált egy 700 ezres banki tartozást, amit a végrehajtók most rajtam próbálnak bevasalni, pedig én is nincstelen vagyok. A betegségem miatt elvesztettem a munkámat és a hangom is elment, más munkára pedig alkalmatlan vagyok, mert le vagyok robbanva, nem beszélve arról, hogy a környéken nincs munkalehetőség" – kezdte a Blikknek a ma már 54 éves énekesnő.

Czerovszky Heni elvesztette a hangját

"Egy 23 ezer forintos havi segélyből kell megélnem, ami sajnos nagyon nevetséges. Az a mázlim, hogy van egy mentorom, akinél már négy éve lakom, egy terapeuta és pszichológus, aki előbb rendbe hozott, most pedig eltart engem. Ám nem várhatom el tőle, hogy a tb-met, a telefonszámlámat és az egyéb költségemet is ő fizesse" – folytatta az énekesnő, hozzátéve: sajnos a hang, amit számtalan felvételen hallhattunk, már a múlté.

Elment a hangom, tehát a pályafutásomnak vége. Ez azt jelenti, hogy többé nem énekelhetek, nem állhatok színpadra. A nyáron megpróbáltam, gyakoroltam, mert egy oktávot mélyült a hangom, de nem jártam sikerrel. Még nem mentem el orvoshoz, de nagyon az a gyanúm, hogy valamilyen probléma van a hangszálammal.

Ráadásul egyéb problémák is nehezítik a mindennapjait:

"Nagyon meghíztam, nagyon megöregedtem. Rendbe kell hoznom magam, s most húsz kilót szeretnék leadni. Annyira bedurrantak a térdeim, hogy alig tudok elvánszorogni a boltba és vissza. Sajnos, jelenleg dolgozni sem tudok" – magyarázta, hozzátéve: tervei természetesen vannak. Vokálproducerként szeretné a tapasztalatát kamatoztatni, azaz a lemezfelvételek során az énekeseket segítené, hogy a lehető legjobb végeredményt érjék el.