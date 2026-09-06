Dallos BogiTóth Gabivá változott: "Hát mindjárt leteszem az érettségit!" - videó

Elstartolt a TV2 nagysikerű műsora, a Megasztár. A tehetségkutató a 9. évadával érkezett a nézők otthonába, szeptember első hétvégéjén rögtön dupla résszel: az első előválogatót szeptember 5-én, a következőt pedig szeptember 6-án, vasárnap este láthatják a nézők. A zsűriszékben most Marics Peti, Dallos Bogi, Herceg Erika és T. Danny foglal helyet.

Dallos Bogi Tóth Gabivá változott: "Hát mindjárt leteszem az érettségit!"

Fotó: Tumbász Hédi

Dallos Bogi lett Tóth Gabi

Az új évadban teljesen átalakul a mestercsapat. A versenyzőket ezúttal Dallos Bogi, Herceg Erika, T. Danny és Marics Peti segíti majd. A műsorvezetői feladatokat először látja el két nő együtt a Megasztárban: Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna vezeti az előválogatókat, majd az élő show-kat is.

A tehetségkutatóra most is több ezren jelentkeztek, ám nem mindenki tudta lekövetni a zsűriváltást. Az egyik jelentkező szerint T. Danny Gáspár Laci, Dallos Bogi maga Tóth Gabi, Marics Peti "valamilyen Feri" lett, míg segítséggel, de arra rájött, hogy Herceg Erika kicsoda. A zsűritagok vették is a lapot, mindenki a saját szerepe szerint játszott.

Tóth Gabi nélkül nincs Megasztár

Dallos Bogi mesterien alakította Tóth Gabit, megvolt a folyamatos ruhaigazgatás, a "szakmai zsűrizés", a kirohanás is, a zsűritársak pedig adták alá a lovat. Míg a versenyző szentül meg volt győződve róla, hogy Dallos Bogi Tóth Gabi, a közönség pedig rendkívül jól szórakozott. Egyedül Tóth Gabinak esett kissé rosszul a kifigurázás állítólag.