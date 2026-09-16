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David Copperfield

Több jegyet adott el, mint Michael Jackson és Elvis Presley – Felfoghatatlan, mire költötte a vagyonát a bűvész!

55 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A világ évtizedek óta ámul a lehetetlen illúzióin és a köré épült rejtélyeken. A születésnapos David Copperfield idén vonult vissza.
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David Copperfieldclaudia schiffertrükkszületésnap

Hetvenéves lett a világ valaha volt leghíresebb bűvésze, David Copperfield, de a kora felett éppúgy átvette az uralmat, mint a fizika törvényei felett! A legenda, aki élő adásban tüntette el a Szabadság-szobrot, átsétált a kínai nagy falon és szupermodell-szíveket rabolt el, a mai napig nem öregszik – vagy legalábbis az illúzió tökéletes.

David Copperfield a világ leggadazdagabb bűvésze.
David Copperfield vagyona 1 milliárd dollár körül mozog (Fotó: Getty Images)

David Copperfield 2026-ban is úgy hódít, mint régen

David Copperfield karrierje nemcsak az észbontó mutatványoktól volt hangos, hanem a magánéletétől is. A kilencvenes években a fél világ azt találgatta, hogyan tudta meghódítani a korszak legkeresettebb szupermodelljét, Claudia Schiffert. Hat évig tartó jegyességük a sztárvilág egyik legforróbb témája volt. A pletykalapok folyamatosan arról cikkeztek, hogy a viszony csupán egy jól felépített PR-trükk volt a sztár hírnevének növelésére, és még titkos szerződésekről is beszéltek, ám a pár ezt mindig határozottan tagadta. Bár az esküvőig végül nem jutottak el, a varázslat évekig lázban tartotta a rajongókat.

Amikor megállt a levegő a tévénézőkben

Copperfield David Seth Kotkin néven látta meg a napvilágot, és már 12 évesen a Szövetségi Amerikai Bűvészegyesület legfiatalabb tagja lett. Igazi világsztárrá a televíziós show-műsoraival vált, ahol nem érte be egyszerű kártyatrükkökkel. 1983-ban döbbent nézők és kameraössztűz előtt tüntette el a New York-i Szabadság-szobrot, 1986-ban átsétált a Kínai Nagy Falon, de megszökött a rettegett Alcatraz börtönéből is. A repülés legendás illúziójával pedig végleg beírta magát a történelemkönyvekbe, bebizonyítva, hogy számára nem létezik gravitáció.

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6 év után szakított az álompár.
David Copperfield és Claudia Schiffer végül a sűrű beosztásra hivatkozva szakítottak (Fotó: Getty Images)

Milliárdos vagyon és saját karibi szigetvilág

A mágia nemcsak hírnevet, de elképesztő vagyont is hozott számára. Copperfield nem kevesebb, mint 11 Guinness-rekordot tart, többek között ő adta el a legtöbb jegyet a történelemben mint egyéni előadóművész – megelőzve ezzel még Michael Jacksont és Elvis Presley-t is. Mesés vagyonából megvásárolt egy 11 szigetből álló magánarchipelágót a Bahamákon (Musha Cay), ahol olyan sztárok pihennek meg náluk méregdrága luxusban, mint Oprah Winfrey vagy Bill Gates.

A ma 70 éves ikon még mindig nem vonult vissza, Las Vegas-i fellépései egészen idén áprilisáig telt házzal futottak. Bár hivatalosan a szerződéses időszak végére hivatkoztak, a nemzetközi sajtó kiemelte, hogy a döntés nem sokkal azután született meg, hogy a bíróság által nyilvánosságra hozott Jeffrey Epstein-aktákban újból előkerült a bűvész neve, valamint a korábbi zaklatási botrányok is tépázták a hírnevét.

David Copperfield, DavidCopperfield
David Copperfield, DavidCopperfield
David Copperfield, DavidCopperfield
David Copperfield, DavidCopperfield
David Copperfield, DavidCopperfield
David Copperfield, DavidCopperfield
David Copperfield, DavidCopperfield
David Copperfield, DavidCopperfield
David Copperfield, DavidCopperfield
David Copperfield, DavidCopperfield
David Copperfield, DavidCopperfield
David Copperfield, DavidCopperfield
Galéria: A férfi, aki eltüntette a Szabadság-szobrot: Elképesztő, hogyan néz ki a 70 éves David Copperfield!
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A világ leghíresebbb illúzionistája sosem mulasztja el méltón megünnepelni a születésnapját

 

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