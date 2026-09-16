Több jegyet adott el, mint Michael Jackson és Elvis Presley – Felfoghatatlan, mire költötte a vagyonát a bűvész!

Hetvenéves lett a világ valaha volt leghíresebb bűvésze, David Copperfield, de a kora felett éppúgy átvette az uralmat, mint a fizika törvényei felett! A legenda, aki élő adásban tüntette el a Szabadság-szobrot, átsétált a kínai nagy falon és szupermodell-szíveket rabolt el, a mai napig nem öregszik – vagy legalábbis az illúzió tökéletes.
David Copperfield 2026-ban is úgy hódít, mint régen
David Copperfield karrierje nemcsak az észbontó mutatványoktól volt hangos, hanem a magánéletétől is. A kilencvenes években a fél világ azt találgatta, hogyan tudta meghódítani a korszak legkeresettebb szupermodelljét, Claudia Schiffert. Hat évig tartó jegyességük a sztárvilág egyik legforróbb témája volt. A pletykalapok folyamatosan arról cikkeztek, hogy a viszony csupán egy jól felépített PR-trükk volt a sztár hírnevének növelésére, és még titkos szerződésekről is beszéltek, ám a pár ezt mindig határozottan tagadta. Bár az esküvőig végül nem jutottak el, a varázslat évekig lázban tartotta a rajongókat.
Amikor megállt a levegő a tévénézőkben
Copperfield David Seth Kotkin néven látta meg a napvilágot, és már 12 évesen a Szövetségi Amerikai Bűvészegyesület legfiatalabb tagja lett. Igazi világsztárrá a televíziós show-műsoraival vált, ahol nem érte be egyszerű kártyatrükkökkel. 1983-ban döbbent nézők és kameraössztűz előtt tüntette el a New York-i Szabadság-szobrot, 1986-ban átsétált a Kínai Nagy Falon, de megszökött a rettegett Alcatraz börtönéből is. A repülés legendás illúziójával pedig végleg beírta magát a történelemkönyvekbe, bebizonyítva, hogy számára nem létezik gravitáció.
Milliárdos vagyon és saját karibi szigetvilág
A mágia nemcsak hírnevet, de elképesztő vagyont is hozott számára. Copperfield nem kevesebb, mint 11 Guinness-rekordot tart, többek között ő adta el a legtöbb jegyet a történelemben mint egyéni előadóművész – megelőzve ezzel még Michael Jacksont és Elvis Presley-t is. Mesés vagyonából megvásárolt egy 11 szigetből álló magánarchipelágót a Bahamákon (Musha Cay), ahol olyan sztárok pihennek meg náluk méregdrága luxusban, mint Oprah Winfrey vagy Bill Gates.
A ma 70 éves ikon még mindig nem vonult vissza, Las Vegas-i fellépései egészen idén áprilisáig telt házzal futottak. Bár hivatalosan a szerződéses időszak végére hivatkoztak, a nemzetközi sajtó kiemelte, hogy a döntés nem sokkal azután született meg, hogy a bíróság által nyilvánosságra hozott Jeffrey Epstein-aktákban újból előkerült a bűvész neve, valamint a korábbi zaklatási botrányok is tépázták a hírnevét.