Több jegyet adott el, mint Michael Jackson és Elvis Presley – Felfoghatatlan, mire költötte a vagyonát a bűvész!

Hetvenéves lett a világ valaha volt leghíresebb bűvésze, David Copperfield, de a kora felett éppúgy átvette az uralmat, mint a fizika törvényei felett! A legenda, aki élő adásban tüntette el a Szabadság-szobrot, átsétált a kínai nagy falon és szupermodell-szíveket rabolt el, a mai napig nem öregszik – vagy legalábbis az illúzió tökéletes.

David Copperfield vagyona 1 milliárd dollár körül mozog (Fotó: Getty Images)

David Copperfield 2026-ban is úgy hódít, mint régen

David Copperfield karrierje nemcsak az észbontó mutatványoktól volt hangos, hanem a magánéletétől is. A kilencvenes években a fél világ azt találgatta, hogyan tudta meghódítani a korszak legkeresettebb szupermodelljét, Claudia Schiffert. Hat évig tartó jegyességük a sztárvilág egyik legforróbb témája volt. A pletykalapok folyamatosan arról cikkeztek, hogy a viszony csupán egy jól felépített PR-trükk volt a sztár hírnevének növelésére, és még titkos szerződésekről is beszéltek, ám a pár ezt mindig határozottan tagadta. Bár az esküvőig végül nem jutottak el, a varázslat évekig lázban tartotta a rajongókat.

Amikor megállt a levegő a tévénézőkben

Copperfield David Seth Kotkin néven látta meg a napvilágot, és már 12 évesen a Szövetségi Amerikai Bűvészegyesület legfiatalabb tagja lett. Igazi világsztárrá a televíziós show-műsoraival vált, ahol nem érte be egyszerű kártyatrükkökkel. 1983-ban döbbent nézők és kameraössztűz előtt tüntette el a New York-i Szabadság-szobrot, 1986-ban átsétált a Kínai Nagy Falon, de megszökött a rettegett Alcatraz börtönéből is. A repülés legendás illúziójával pedig végleg beírta magát a történelemkönyvekbe, bebizonyítva, hogy számára nem létezik gravitáció.